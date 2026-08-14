¿Cómo se puede buscar desaparecidos en Colombia? Entidades oficiales y canales de reporte

Consulte como buscar y reportar a personas desaparecidas tras terremoto en Colombia - Foto Getty Images

Colombia enfrenta una emergencia tras las afectaciones que se registraron después de que el terremoto de 7,4 devastara zonas del país como Cali, Chocó y el eje cafetero. Dejando un saldo de 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

Es por esto que, en un intento por encontrar a las víctimas que dejó este desastre natural, existen canales oficiales y otras alternativas de búsqueda claves que podrán ayudarlo en todo lo relacionado con esta causa.

Residentes inspeccionan edificios dañados tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. (Photo by Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Residentes inspeccionan edificios dañados tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. (Photo by Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

¿Cuáles entidades oficiales puede utilizar?

A continuación, estos son los canales de atención oficiales que se disponen tras la emergencia del terremoto en Colombia, con algunas de sus finalidades.

Línea 122 Fiscalía General de la Nación

Reporte de personas desaparecidas.

Línea 123 para emergencias

Reporte de personas bajo los escombros y que se encuentren desaparecidas.

Línea 112 de la Policía Nacional

Reporte de Emergencias.

Línea 144 de la Defensa Civil

Reporte de personas desaparecidas.

Línea 119 de Bomberos

Rescate de personas.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Identificación de cuerpos y entrega de restos

Adicionalmente, la Cruz Roja Colombiana presenta una línea especial para las personas víctimas de este movimiento telúrico.

Cruz Roja Colombiana: Protección de Vínculos Familiares

Se dispuso de este espacio llamado ‘Programa de Protección de Vínculos Familiares’ que tiene como objetivo brindar apoyo, escucha y compañía a personas que perdieron el contacto con otros familiares o conocidos luego de la emergencia presentada el pasado lunes 10 de agosto.

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¿Cuáles canales no oficiales puede utilizar?

Por iniciativa ciudadana, se están usando sitios alternativos donde usted podrá buscar y reportar como desaparecido a cualquier persona víctima del sismo de 7.4 que afectó al país.

Estos sitios han aclarado que la funcionalidad que presentan no sustituye a los mecanismos o medios oficiales, por lo que es necesario que se dirija a estos y realice el respectivo proceso.

Dentro de los sitios más usados tras la emergencia se encuentran los siguientes.

Colombia te busca

Desaparecidos.co

Asocapitales: consulta y reporte de personas

La anterior información va en relación a la búsqueda de víctimas tras las afectaciones que presenta el país luego del terremoto que afectó a zonas del país como Cali, Chocó y Eje Cafetero.

Otros sitios para búsquedas de desaparecidos por otras razones ajenas a la emergencia.

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Personas desaparecidas por conflicto armado)

Recuerde realizar donaciones a los principales centros de acopio que se encuentran en varias partes del territorio nacional.

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