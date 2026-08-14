Indra Group llevará más de 70 puntos de conectividad y wifi a zonas afectadas por el terremoto

Colombia

Como parte de las acciones para recuperar las comunicaciones y apoyar la atención de la emergencia en Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, Indra Group, a través de su empresa HispaSat, desplegará más de 70 puntos de conectividad satelital y zonas wifi gratuitas en los territorios afectados de los departamentos del Valle del Cauca, Caldas y Chocó, así como también están evaluando la instalación de equipos en el departamento de Risaralda.

Esta iniciativa permitirá a los habitantes de los sectores priorizados volver a comunicarse y facilitar el trabajo de autoridades y organismos encargados de atender la emergencia, por lo que la ubicación de los puntos se está definiendo de manera articulada con las autoridades nacionales y territoriales, teniendo en cuenta las necesidades y las dificultades de conectividad registradas después del terremoto.

Otras herramientas tecnológicas que se pondrán a disposición por parte de Indra Group

De acuerdo con la compañía, entre los aportes claves para la evaluación de daños en el Valle del Cauca se encuentran los drones equipados con cámaras ópticas de alta resolución, que sobrevolarán las áreas afectadas para poder obtener imágenes detalladas que puedan servir como insumo para evaluar infraestructura, identificar zonas críticas y apoyar la toma de decisiones durante la emergencia.

A su vez, para esta operación se movilizarán pilotos certificados y los equipos tecnológicos necesarios; pues, desde las primeras horas posteriores al terremoto, Indra Group ha estado en contacto con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades de los departamentos afectados, con el fin de identificar las necesidades en las que la tecnología pueda contribuir.

Por otro lado, la compañía también estudia la implementación de herramientas tecnológicas de visión artificial y análisis de imágenes satelitales, como las que se emplearon en el 2024 tras las inundaciones de la DANA en Valencia, España, ya que esto puede ser crucial en la identificación de daños estructurales, así como los cambios y diferencias sobre el territorio.

De esta manera, el despliegue de conectividad y el uso de drones hacen parte de las capacidades que Indra Group ha puesto a disposición de las autoridades, sin costo, para poder recuperar las comunicaciones y contar con información precisa de los territorios afectados, un factor clave para avanzar en la atención y recuperación de estas zonas del país.