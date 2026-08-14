Agua cada nueve días: se endurece el racionamiento en Honduras por crisis hídrica

Sabanagrande, contaminación a la Ciénaga y al Barrio Tiburón. 8 de Marzo / John Robledo

Las reservas de agua de la capital de Honduras, Tegucigalpa, podrían caer a niveles críticos en las próximas semanas si no se registran lluvias significativas, lo que ha obligado a las autoridades a endurecer el racionamiento y suministrar el servicio cada nueve días por unas pocas horas.

Tegucigalpa cuenta con cerca de dos millones de habitantes y vive desde hace años sumida en una crisis hídrica, pero esta se agravó en junio pasado, cuando se estableció un cronograma de racionamiento con el servicio cada siete días.

El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, Julio Quiñónez, dijo a EFE que “el escenario de precipitaciones es todavía malo” y los embalses podrían entrar en niveles “críticos” de persistir este escenario.

Ahora la represa La Concepción, que abastece cerca del 60 % de la capital, opera al 30 % de su capacidad, mientras que otro reservorio, el embalse Los Laureles, al 38 %, detalló el funcionario. .

Búsqueda de agua tras la sequía del lago Puraquequara en Manaos (Brasil). (Foto: MICHAEL DANTAS/AFP via Getty Images) / MICHAEL DANTAS Ampliar Búsqueda de agua tras la sequía del lago Puraquequara en Manaos (Brasil). (Foto: MICHAEL DANTAS/AFP via Getty Images) / MICHAEL DANTAS Cerrar

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Es por ello que desde el 1 de agosto el calendario de distribución pasó de siete a nueve días, con una disposición del servicio de entre dos y seis horas, dependiendo del lugar, en un intento de prolongar estas reservas.

De no haberse hecho, los embalses habrían descendido al 20 % hacia el 20 de agosto, mientras que con el nuevo calendario ese umbral se prevé para el 20 de septiembre, según Quiñónez.

A partir del 20 % de capacidad la presencia de sedimentos dificulta considerablemente el aprovechamiento del agua y, por debajo del 15 %, “deja de ser útil”, enfatizó.

Cerca de 2.000 familias están riesgo alimentario por sequía en la Ciénaga Grande de Sucre. Foto: Defensoría del Pueblo. Ampliar Cerca de 2.000 familias están riesgo alimentario por sequía en la Ciénaga Grande de Sucre. Foto: Defensoría del Pueblo. Cerrar

Filas por agua: la cara de la sequía

“Solo nos están tirando una hora el agua, cada ocho días”, relató a EFE Ada Maribel Núñez, de 54 años, residente en la colonia Ulloa, quien explicó que el suministro apenas alcanza para beber y realizar algunas tareas domésticas.

La falta de suministro suficiente de agua en su hogar obliga a Núñez, miembro de una familia de siete integrantes, a trasladarse a unos lavaderos públicos para poder lavar la ropa.

“Nosotros venimos a lavar aquí porque no tenemos agua en las casas”, afirmó, al pedir a las autoridades que mejoren el abastecimiento del líquido.

Tegucigalpa distribuye unos 90.000 metros cúbicos de agua al día mediante una red pública que cubre cerca del 72 % de la población. El resto depende de la compra a camiones cisterna o de mecanismos de distribución estatal.

La escasez se refleja en las filas para obtener agua de las cisternas y en las caminatas de habitantes que acuden a ríos y quebradas para lavar ropa.

Déficit estructural acumulado

La crisis no responde únicamente a la falta de lluvias. Las autoridades reconocen que Tegucigalpa arrastra un déficit histórico de infraestructura para captar y almacenar agua, agravado por el crecimiento de la población.

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Sequía- Cornare Ampliar Sequía- Cornare Cerrar

El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, dijo que la Alcaldía inició la rehabilitación de fuentes subterráneas para enfrentar la emergencia.

Zelaya señaló que la sequía responde a un “fenómeno mundial” y destacó como solución estructural la construcción de la represa San José, un proyecto que no entrará en funcionamiento hasta 2028 y que, por tanto, no ofrece una respuesta inmediata a la actual emergencia.

Mientras tanto, las autoridades municipales han pedido a la población extremar el ahorro del agua, a la espera de que las lluvias de las próximas semanas permitan aliviar la presión sobre las reservas y evitar que la capital hondureña entre en una fase crítica de desabastecimiento.