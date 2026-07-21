Último reporte del IDEAM: regiones en las que lloverá y hará sol durante 21, 22, 23 y 24 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) presentó su más reciente pronóstico del tiempo para Colombia, en el que advierte que entre el 21 y el 24 de julio predominarán las lluvias en gran parte del territorio nacional.

Aunque la tormenta tropical Bertha se desplaza por la costa sur de Estados Unidos, el IDEAM aclaró que este sistema no tendrá incidencia directa ni indirecta sobre las condiciones meteorológicas de Colombia.

Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta por posibles incendios de cobertura vegetal en sectores de la región Andina y el Caribe debido a la disminución de humedad en los suelos.

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Pronóstico del clima martes 21 de julio

Para este martes se esperan condiciones mayormente nubladas con lluvias moderadas y fuertes en el Pacífico, el oriente y occidente de la Orinoquía, la Amazonía, el sur del Caribe y el norte de la región Andina.

Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en departamentos como Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo, donde también podrían registrarse tormentas eléctricas.

En Bogotá se prevén lluvias ligeras al finalizar la tarde y durante la noche, con temperaturas entre los 10 °C y 21 °C.

Clima el miércoles 22 de julio

El IDEAM prevé que el miércoles sea uno de los días más lluviosos de la semana. Durante la tarde y la noche aumentará la intensidad de las precipitaciones en gran parte del occidente, oriente y norte del país.

Las lluvias más fuertes se presentarán en Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo.

En contraste, San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrán tiempo seco con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

Pronóstico del clima para el jueves 23 de julio

Las condiciones de alta nubosidad continuarán durante el jueves con lluvias importantes en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía, el sur del Caribe y el norte de la región Andina.

Se esperan precipitaciones fuertes en Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En departamentos como Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Quindío se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas, mientras que también podrían presentarse ráfagas de viento cercanas a los 30 kilómetros por hora en algunas zonas del país.

Clima viernes 24 de julio

Para el viernes disminuirá la nubosidad respecto a los días anteriores, aunque persistirán las lluvias durante la tarde y la noche en el norte y sur del Pacífico, el suroccidente del Caribe, el noroccidente de la región Andina, el oriente de la Orinoquía y el centro y sur de la Amazonía.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias significativas serán Bolívar, Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Vichada, Caquetá, Guaviare y Amazonas.

En San Andrés aumentará nuevamente la nubosidad y existe probabilidad de lluvias moderadas durante la tarde. Además, el IDEAM informó que la onda tropical número 28 llegaría al país durante el fin de semana.