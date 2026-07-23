Esta es la delegación designada por De la Espriella para asistir a la posesión de Fujimori en Perú

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, no asistirá personalmente a la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, pero, en su lugar, designó una delegación de alto nivel para representarlo.

Así pues, asistirán a la posesión el vicepresidente electo José Manuel Restrepo; el canciller designado, Omar Bula; y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín.

Al respecto, Restrepo aseguró: “Será un honor representar al presidente electo en este importante momento y avanzar en una agenda compartida que fortalezca la integración regional, dinamice el comercio, promueva la inversión y amplíe las oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos”, dijo.

Ahora, mientras que esa delegación atiende la agenda diplomática en Lima, el mandatario electo continuará con los empalmes territoriales, reuniones con comunidades y encuentros con gobernadores y alcaldes.

En el viaje de la delegación designada, buscarán que Colombia y Perú fortalezca los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación entre ambos países.

A propósito, Restrepo señaló: “Creemos en una diplomacia que produce resultados, porque las relaciones entre los países solo tienen sentido cuando se traducen en más bienestar, empleo y prosperidad para la gente”.