Impulsan maratón virtual de preguntas para ayudar a estudiantes a prepararse para el ICFES 2026

A pocos días de la presentación de las Pruebas Saber 11, un grupo de jóvenes de la Universidad Industrial de Santander - UIS, realizará una maratón virtual y gratuita de preguntas para apoyar a los estudiantes que buscan mejorar su desempeño en el examen de Estado, que estarán presentando el domingo 26 de julio.

La iniciativa, liderada por Sebastián Flórez, invita a estudiantes de Santander y de todo el país a participar en dos jornadas intensivas de preparación, programadas para el lunes 20 y el viernes 24 de julio, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, a través de la plataforma YouTube.

Según explicó Flórez, los interesados solo deben enviar un mensaje al número 316 881 9037 para recibir el enlace de acceso. Recalcó que la preparación será gratuita y está dirigida a cualquier persona que vaya a presentar las pruebas, con el propósito de ayudarles a alcanzar el puntaje necesario para ingresar a la universidad de sus sueños.

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Durante la entrevista también se recordó que el equipo organizador está conformado por jóvenes profesionales de la UIS, varios de ellos médicos, quienes decidieron poner sus conocimientos al servicio de los estudiantes mediante este proyecto de preparación para las Pruebas Saber 11.

Sebastián Flórez hizo además un llamado a las instituciones educativas para que permitan a los alumnos conectarse a la jornada del 24 de julio, al considerar que estas 12 horas de entrenamiento pueden representar una oportunidad para mejorar el resultado del examen.

“Denles el permiso”, pidió, al señalar que un solo día de participación no afectará el calendario académico, pero sí podría marcar la diferencia en el acceso a la educación superior.