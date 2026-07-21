Cómo saber si le fue bien o mal en las pruebas Saber Pro: Esta fue la media nacional en 2025

De acuerdo con la Ley 1324 de 2009, todo estudiante de nivel técnico, tecnológico o profesional debe presentar las pruebas Saber Pro o TyT para graduarse, convirtiéndose en una obligación para los que quieran finalizar sus estudios en la educación superior y quieran acceder a su título en la calidad de pregrado académico.

¿Qué es el examen Saber Pro?

Saber Pro es el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, un instrumento de evaluación estandarizada que lleva a cabo el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y que tiene como objetivo medir externamente cómo la calidad de la educación superior evalúa las competencias genéricas de los estudiantes que están por terminar sus estudios en los diferentes programas profesionales universitarios.

El tiempo de realización de la prueba varía en lo establecido a continuación.

Quienes tienen inscritos solo módulos genéricos, contarán con 4 horas y 20 minutos.

Quienes además tienen inscritos módulos específicos dispondrán de un tiempo adicional de: Un módulo específico: 1 hora y 15 minutos. Dos módulos específicos: 2 horas y 30 minutos. Tres módulos específicos: 3 horas y 45 minutos.

¿Cuál fue el promedio nacional del examen Saber Pro en base a los resultados del año 2025?

De acuerdo a la información obtenida durante el periodo académico del año 2025, el puntaje promedio se ubica en los 148 puntos sobre 300 posibles dentro de las competencias genéricas.

Competencias genéricas

Lectura Crítica

35 preguntas

Razonamiento Cuantitativo

35 preguntas

Competencias Ciudadanas

35 preguntas

Comunicación Escrita

Una pregunta abierta (Texto argumentativo)

I nglés

55 preguntas

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¿Qué sucede si no obtiene el puntaje mínimo establecido por su IES?

El ICFES como tal no exige ni establece un puntaje mínimo para aprobar la prueba Saber Pro. El único requisito legal a nivel nacional es presentar el examen; sin embargo, cada institución de educación superior tiene la autonomía para dictaminar si el estudiante puede acceder a su título y graduarse.

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Dependiendo de lo establecido en cada IES, en algunos de los casos la aprobación del examen Saber Pro varía en un puntaje, pudiendo ser la media nacional o instaurado institucionalmente, y se ajusta de acuerdo a este y de esta manera dictaminar cuáles son las alternativas si usted está debajo del puntaje establecido.

Algunas IES solo exigen la presentación del examen; no se basan en un puntaje para su aprobación.

¿Cuándo salen los resultados de las pruebas Saber Pro 2026?

Los resultados de los estudiantes que presentaron la prueba en el primer semestre 2026-1 con la fecha de aplicación del 26 de abril podrán ver sus resultados a partir del 28 de agosto de 2026.

Los resultados de los estudiantes que presentarán la prueba en el segundo semestre 2026-2 con la fecha de aplicación del 6 de septiembre podrán ver sus resultados a partir del 22 de diciembre de 2026.

Por último, es importante recalcar que la prueba Saber Pro es un requisito legal y obligatorio; el puntaje mínimo lo define cada universidad para su aprobación o no. Por lo cual es indispensable averiguar los lineamientos en su IES.

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