¿Qué pasa con estudiantes que podrían quedarse sin pruebas ICFES en Santander? Gobernación responde

La Secretaría de Educación de Santander confirmó que fue solucionado el inconveniente que impedía a 39 estudiantes del Instituto Técnico Aquileo Parra, de Barichara, presentar las pruebas Saber 11 este domingo 26 de julio. El caso de otro grupo de estudiantes del colegio Miguel Sánchez Hinestroza, en Girón, también ya logró un avance y los estudiantes se encuentran a la espera de la citación al examen.

Según el colegio en Barichara, la inscripción de los 87 estudiantes y el pago correspondiente se realizó dentro de los plazos establecidos por el ICFES. Sin embargo, al momento de descargar las citaciones, solo 48 estudiantes aparecían habilitados, mientras que los otros 39 continuaban con estado de preinscritos.

La secretaria de Educación de Santander, Karina Araujo, explicó que este caso puntual de Barichara fue atendido de manera directa con el Icfes y aseguró que los estudiantes ya podrán presentar el examen. “Está subsanado completamente y se le dio la solución a la rectora, el Icfes también nos responde que van a tener una solución a esos estudiantes”, afirmó la funcionaria en diálogo con 6AM W de Caracol Radio.

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Araujo señaló que la Secretaría no recibió ninguna alerta sobre una inscripción incompleta y que, tras verificar la plataforma luego del pago, los 87 estudiantes del colegio aparecían registrados.

Pese al anuncio, Natalia Bueno, madre de una de las estudiantes de Barichara, manifestó que los padres esperan una comunicación oficial del Icfes y pidieron que sus hijos presenten el examen en la misma fecha que el resto de aspirantes, es decir este domingo 26 de julio.

“Queremos que se les respete a los muchachos el derecho a la igualdad, que presenten las pruebas con sus demás compañeros como está establecido y como se realizó el proceso”, expresó.

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La madre agregó que inicialmente les informaron que los estudiantes podrían ser citados en una fecha diferente, alternativa con la que no están de acuerdo. “No estamos de acuerdo en ese sentido, queremos que no sea vulnerado su derecho”, sostuvo.

Girón a la espera de la citación: pudieron ser inscritos los 38 estudiantes

Sobre el caso del colegio Miguel Sánchez Hinestroza, en Girón, la secretaria departamental Karina Araujo, recordó que ese municipio tiene autonomía administrativa en materia educativa y señaló que desconoce las razones por las que se presentó la situación.

Durante la entrevista también se mencionó que, según la denuncia conocida, los estudiantes de esa institución no podrían presentar el examen porque “alguien del colegio se robó la plata de las inscripciones”, un hecho que continúa sin una respuesta oficial por parte de las autoridades competentes.

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Sobre este caso, el rector de la institución Juan Carlos Rueda, confirmó a Caracol Radio, que luego de la visita al Ministerio de Educación y el Icfes en Bogotá, se pudo dar solución y los estudiantes ya están siendo inscritos, pero a la espera de la citación oficial para presentar el examen de estado.

La secretaria de educación hizo un llamado a las entidades territoriales certificadas para agilizar estos procesos y evitar que los estudiantes resulten afectados.

“Este domingo miles de jóvenes santandereanos van a sentarse ocho horas frente a una prueba que puede definir su vida, si entran o no a la universidad, si acceden o no a una beca”, concluyó Karina Araujo.

Escuche la entrevista completa:

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