39 estudiantes de un colegio en Santander podrían quedarse sin presentar las pruebas del ICFES

39 estudiantes de grado 11 del Instituto Técnico Aquileo Parra, de Barichara, continúan sin recibir la citación para presentar el examen. Este examen está programado para el próximo domingo 26 de agosto. Es decir, en cinco días.

Según el colegio, la inscripción de los 87 estudiantes y el pago correspondiente se realizaron dentro de los plazos establecidos por el ICFES. Sin embargo, al momento de descargar las citaciones, solo 48 estudiantes aparecían habilitados, mientras que los otros 39 continuaban con estado de preinscritos.

El colegio informó que ya presentó una solicitud formal ante el ICFES y exigió una solución urgente para que los estudiantes puedan presentar la prueba este domingo.

En diálogo con Caracol Radio, Natalia Bueno, madre de una de las estudiantes afectadas, aseguró que los jóvenes recibieron un correo electrónico en el que el ICFES confirmaba que el registro había sido exitoso.

“A esos 39 estudiantes, en el momento del registro, les llegó un correo electrónico por parte del ICFES donde les dice que el registro es exitoso. Pero al solicitar la citación ya no les llega y la respuesta que les dan es que quedaron preinscritos, pero que nunca se hizo la inscripción”, afirmó.

Bueno aseguró que la primera respuesta que recibieron fue que los estudiantes presentarían las Pruebas Saber 11 en marzo del próximo año. Sin embargo, indicó que hoy martes, 21 de julio, les informaron verbalmente que el examen podría realizarse en septiembre, aunque sin precisar fechas ni condiciones.

“No se nos hace justo que sea en otra fecha. Los estudiantes se prepararon durante todo un año para presentar las pruebas y necesitan esos resultados para poder postularse a las universidades cuando abran las convocatorias en noviembre”, señaló.

Bueno también aseguró que las familias consideran que los estudiantes están siendo afectados pese a que, según el colegio, el proceso de inscripción y el pago se realizaron oportunamente.

El caso se conoce pocos días después de una situación similar ocurrida en Girón, pues 38 estudiantes también quedarán sin presentar las Pruebas Saber 11.

La diferencia es que en ese municipio la Secretaría de Educación confirmó que el colegio no realizó el pago dentro del plazo establecido, mientras que en Barichara la institución sostiene que sí cumplió oportunamente con la inscripción y el pago de los 87 estudiantes.