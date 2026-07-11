Consultar citación ICFES 2026: Link para saber hora y colegio donde debe presentar prueba

Logo del ICFES y estudiante en prueba. Fotos: X @ICFEScol / Getty Images

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES ratificó el cronograma oficial para la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico.

La prueba Saber 11 es una herramienta fundamental para que el Estado colombiano tenga conocimiento del nivel de preparación educativa que tienen los estudiantes próximos a graduarse.

De acuerdo con la entidad, la aplicación de las pruebas se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio de 2026. Las evaluaciones están diseñadas para distintos perfiles de la población académica:

Prueba Pre Saber: dirigida a estudiantes de grados 9.° y 10.° que se quieren familiarizar con el tipo de preguntas del examen Saber 11.

dirigida a estudiantes de grados 9.° y 10.° que se quieren familiarizar con el tipo de preguntas del examen Saber 11. Prueba de Validación del Bachillerato Académico: dirigida a personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen.

Según indicó la entidad, esta última también pueden realizarla los ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio colombiano y que deseen obtener su título de bachiller.

Publicación de citaciones y resultados

Desde el viernes 10 de julio de 2026, se habilitó la consulta de las citaciones para los tres exámenes. Tal como recordó la entidad, la citación no será enviada al correo electrónico, ya que deberá ser consultada directamente en la página web oficial.

La publicación de los resultados definitivos quedó programada para el viernes 25 de septiembre de 2026.

Cronograma Calendario A

Publicación de citaciones: 10 de julio del 2026

10 de julio del 2026 Solicitudes de corrección de datos: 13 al 17 de julio de 2026

13 al 17 de julio de 2026 Publicación: 26 de julio del 2026

26 de julio del 2026 Resultados: 25 de septiembre del 2026

Paso a paso para consultar la citación:

Las personas interesadas en consultar su citación individual podrán hacerlo en: https://bit.ly/4yeZgvj con el número de documento con el que se inscribieron.

Este es el paso a paso para conocer el lugar de presentación del examen:

Plataforma oficial: Ingrese a la página web del ICFES y seleccione la opción de citaciones, o puede ingresar directamente el link anterior.

Selección de la aplicación: En el menú desplegable del sistema, se debe buscar la opción correspondiente al proceso actual, denominada “SABER 11 2026 CAL A” (la cual agrupa las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validantes).

Registro de datos personales: Seleccione el tipo de documento de identidad e ingrese el número con el que se realizó la inscripción.

Consulta y descarga: Al hacer clic en el botón “Consultar”, la plataforma generará la citación individual. Este documento detalla la fecha, la hora exacta de la jornada (ya sea en la mañana o en la tarde) y la dirección del sitio asignado.

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