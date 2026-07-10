Icfes publicó el cronograma OFICIAL de las pruebas Saber 11: consulte las fechas clave

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes, publicó el cronograma oficial de las pruebas Saber 11 en el que establece cada una de las fechas clave de este requisito de grado.

De este modo, se conocieron las fechas en las que se aplicarán las pruebas Saber 11 del calendario A, junto con los exámenes Pre Saber y de Validación del Bachillerato Académico.

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Asimismo, la entidad detalló las fechas en la que los estudiantes inscritos podrán consultar su citación y los resultados individuales de las pruebas Saber 11 así como el puntaje del Pre Saber y Validación del Bachillerato.

Cronograma de las pruebas Saber 11

Publicación de citaciones: 10 de julio de 2026

10 de julio de 2026 Solicitudes de corrección de datos: 13 al 17 de julio de 2026

13 al 17 de julio de 2026 Aplicación del examen: 26 de julio de 2026

26 de julio de 2026 Publicación de resultados individuales: 25 de septiembre de 2026

Cronograma oficial de las Pruebas Saber 11 2026. Foto: ICFES Ampliar Cronograma oficial de las Pruebas Saber 11 2026. Foto: ICFES Cerrar

¿Qué son las pruebas Saber 11?

La prueba Saber 11 es una herramienta fundamental para que el Estado colombiano tenga conocimiento del nivel de preparación educativa que tienen los estudiantes próximos a graduarse.

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Este examen, que es realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) se une a la aplicación de las pruebas Pre Saber y la Validación del Bachillerato.

¿Cuántas preguntas tiene la prueba Saber 11?

Según lo señalado por el ICFES, para las pruebas Saber 11 del 2026, en total fueron 278 preguntas las que tuvieron que responder los estudiantes en un tiempo máximo de 9 horas.

Primer ciclo tuvo 131 preguntas.

Segundo ciclo tuvo 147 preguntas.

¿Cuántas preguntas tiene cada materia?

Matemáticas : 50 preguntas en total (25 primera sesión y 25 en la segunda).

: 50 preguntas en total (25 primera sesión y 25 en la segunda). Lectura crítica : 41 preguntas en total (todas en la primera sesión).

: 41 preguntas en total (todas en la primera sesión). Ciencias y ciudadanas : 50 preguntas en total (25 primera sesión y 25 en la segunda).

: 50 preguntas en total (25 primera sesión y 25 en la segunda). Ciencias naturales : 58 preguntas en total (29 primera sesión y 29 en la segunda).

: 58 preguntas en total (29 primera sesión y 29 en la segunda). Inglés : 55 preguntas en total (todas en la segunda sesión).

: 55 preguntas en total (todas en la segunda sesión). Cuestionario socioeconómico: 24 preguntas en total (11 primera sesión y 13 en la segunda).