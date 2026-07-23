Inadmitieron a un ciudadano ruso que quería llegar a Medellín con fines de explotación sexual

Medellín

Oficiales de Migración Colombia inadmitieron a un ciudadano ruso por pretender ingresar al país con fines de explotación sexual.

El extranjero llegó en un vuelo proveniente de Nueva York al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que presta su servicio a Medellín.

Luego de evidenciar que este ciudadano tenía citas acordadas en la ciudad y había hecho algunos pagos para cumplir esos encuentros, se avanzó en su proceso de inadmisión.

Fines de explotación sexual

Según explicó la entidad, “durante la entrevista migratoria los oficiales establecieron que el verdadero propósito de su viaje era realizar actividades asociadas al turismo con fines de explotación sexual”.

En el trabajo de entrevista con el extranjero, los oficiales de migración pudieron determinar que había inconsistencias entre el motivo de viaje declarado y la información suministrada.

La autoridad migratoria concluyó que el propósito real de su ingreso “no correspondía al manifestado y representaba un riesgo de explotación sexual, especialmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres, razón por la cual se adoptó la medida de inadmisión, conforme a la normativa vigente”, indicó Migración Colombia.

Las citas pactadas

Luego de las indagaciones y requerimientos por parte de Migración Colombia, se logró evidenciar que este ciudadano ruso mantenía contactos con distintas mujeres en Medellín, acuerdos sexuales pactados, principalmente en establecimientos del sector de El Poblado, con citas acordadas, y había realizado pagos anticipados para los encuentros.

Elementos hallados en el equipaje

Con el consentimiento del viajero, la Policía Nacional realizó una revisión de su equipaje, en el que hallaron preservativos, potenciadores, memorias USB y discos duros externos.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, dijo que “quien pretenda ingresar a Colombia para aprovecharse de nuestros niños, niñas, adolescentes o mujeres encontrará una autoridad migratoria preparada para detectarlo y evitar su ingreso. Cada inadmisión representa una acción concreta de protección y envía un mensaje claro: Colombia no será un destino para el turismo con fines de explotación sexual. La protección de la niñez y la adolescencia seguirá siendo una prioridad para esta entidad".

Solicitud a Estados Unidos

Desde Migración Colombia se alertó a las autoridades de los Estados Unidos para que adelanten las investigaciones y verificaciones correspondientes de los elementos y materiales que portan los viajeros desde sus aeropuertos, debido a que generan posibles indicios de que dichos dispositivos podrían contener material relacionado con explotación sexual.

Balance de inadmitidos

En Medellín son 103 los ciudadanos extranjeros inadmitidos durante lo corrido del año por situaciones relacionadas con presunto turismo con fines de explotación sexual, superando la cifra de 80 casos reportados en los doce meses del año 2025.

En Colombia, la cifra supera este año las 140 inadmisiones por esta causa, frente a las 110 registradas en todo el año anterior.