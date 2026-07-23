Yamit Beltrán fue liberado: el minero secuestrado en zona rural de Caucasia ya está con su familia
La Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera ubicar a este hombre y a los autores materiales del asesinato cometido durante la incursión.
Caucasia, Antioquia
Yamit Beltrán, el minero que había sido secuestrado por un grupo armado en el corregimiento de Cuturú, zona rural de Caucasia, fue liberado y entregado a sus familiares en buen estado de salud, informaron las autoridades.
La liberación del reconocido minero representa un importante avance en el caso que había conmocionado a la zona. Las autoridades departamentales habían ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que condujera a la captura de los responsables del secuestro y del asesinato cometidos durante la incursión armada.
Los hechos del secuestro ocurrieron cuando hombres armados que se movilizaban en una camioneta e iban fuertemente equipados irrumpieron en Cuturú, asesinaron a Henry Hernando Narváez, de 48 años, y secuestraron a Beltrán.
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Debido a este hecho, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presidió un Consejo de Seguridad extraordinario en el que ofreció la recompensa de hasta 50 millones de pesos e informó que la Fiscalía General de la Nación había designado a un fiscal especializado para adelantar las investigaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos.
Se espera que las autoridades entreguen información sobre los presuntos captores y demás detalles de este caso.