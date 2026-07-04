Migración inadmitió a cinco extranjeros en Antioquia por explotación sexual y minería ilegal

Migración Colombia inadmitió a cinco ciudadanos extranjeros en el aeropuerto José María Córdova, en Antioquia, luego de establecer que cuatro de ellos pretendían ingresar al país por presunto turismo con fines de explotación sexual y otro buscaba realizar actividades de minería ilegal.

Entre los casos más relevantes figura el de una ciudadana estadounidense que registraba una alerta en la plataforma Angel Watch por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, otros tres viajeros procedentes de Estados Unidos fueron rechazados tras evidenciarse que el propósito real de su ingreso no coincidía con el motivo declarado ante las autoridades migratorias.

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Paola Salazar directora regional Antioquia–Chocó de Migración Colombia entregó detalles de los procedimientos y reiteró que la entidad mantiene controles para evitar el ingreso de personas que representen un riesgo para la seguridad y los derechos de la población.

“Ya son 95 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en Antioquia por presunto turismo con fines de explotación sexual y más de 130 en todo el país”, informó Migración Colombia.

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En un procedimiento independiente, las autoridades también inadmitieron a un ciudadano peruano que pretendía desplazarse a los municipios de Segovia y Mutatá para realizar labores de minería ilegal sin contar con la visa correspondiente.

Migración Colombia aseguró que continuará fortaleciendo los controles en los principales puntos de ingreso al país para prevenir delitos asociados a la explotación sexual, la minería ilegal y otras actividades que vulneren la legislación colombiana.