Federico Gutiérrez podrá firmar concesión del Atanasio tras aprobación del Concejo

“Este estadio será de talla mundial”: Fico Gutiérrez sobre el nuevo estadio de Medellín

Medellín, Antioquia

Con 18 votos a favor, el Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 94 de 2026, que autoriza al alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga a suscribir un contrato de concesión para garantizar la sostenibilidad, modernización y fortalecimiento del Estadio Atanasio Girardot, el principal escenario deportivo de la ciudad.

La iniciativa busca convertir el Atanasio en una infraestructura moderna capaz de albergar grandes eventos internacionales, manteniendo su carácter público y propiedad del Distrito.

El concejal Juan Carlos de la Cuesta Galvis, coordinador del proyecto, destacó que la decisión es estratégica para el futuro del estadio. “Se adelantó un proceso serio de socialización y análisis durante su estudio en el Concejo”, señaló. De la Cuesta también mencionó la posibilidad de que la administración explote los naming rights (derechos de denominación), una fuente adicional de ingresos mediante la cual una empresa asocia su marca al nombre del estadio.

Desde la Secretaría de Suministros y Servicios, el secretario Esteban Ramírez explicó que el modelo de concesión permitirá integrar el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. “Esto asegurará su sostenibilidad en el tiempo y la generación de nuevas fuentes de ingresos para fortalecer este activo estratégico de Medellín”, indicó.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) liderará la estructuración técnica y jurídica del proyecto, garantizando que el estadio siga siendo de propiedad pública del Distrito.

Las autoridades destacaron que este esquema de concesión podría convertirse en un referente para el desarrollo de otros escenarios e infraestructuras en Medellín y otros municipios, al facilitar la ejecución de proyectos estratégicos con financiación sostenible.