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14 ago 2026 Actualizado 20:30

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Medellín

El Festival Buen Comienzo 2026 abre sus puertas y se une por las víctimas del terremoto en Colombia

A través del juego y la cultura, el Festival Buen Comienzo impulsa el desarrollo de la primera infancia y promueve valores de unidad nacional.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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Del 14 al 17 de agosto, Plaza Mayor acoge “Un viaje al universo”, el encuentro infantil más grande de Latinoamérica. Con entrada libre de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., las familias disfrutarán de 70 experiencias interactivas que integran juego, ciencia, arte y tecnología para niños de 0 a 10 años.

Esta edición combina la diversión con un fuerte mensaje de empatía para ayudar a los damnificados por el reciente terremoto. Durante los cuatro días se recibirán alimentos no perecederos, kits de higiene, juguetes y aportes económicos gestionados por la Corporación Presentes y Ábaco.

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Grandes atracciones, shows y compromiso social

Entre las actividades destacan un inflable de 60 metros, domos inmersivos 6K y espectáculos diarios que incluyen un tributo a Queen, música de Marvel y DC con la Orquesta Sinfónica Iberacademy, y un cierre con Guardianas K-Pop. La programación detallada está disponible en el portal oficial de la Alcaldía.

De viernes a domingo se realizará también una jornada de donación de sangre junto a los principales centros médicos de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez y la primera dama Margarita Gómez enfatizaron que la enseñanza principal del evento será infundir el valor de la solidaridad en la niñez.

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