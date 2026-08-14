El Festival Buen Comienzo 2026 abre sus puertas y se une por las víctimas del terremoto en Colombia

Medellín

Del 14 al 17 de agosto, Plaza Mayor acoge “Un viaje al universo”, el encuentro infantil más grande de Latinoamérica. Con entrada libre de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., las familias disfrutarán de 70 experiencias interactivas que integran juego, ciencia, arte y tecnología para niños de 0 a 10 años.

Esta edición combina la diversión con un fuerte mensaje de empatía para ayudar a los damnificados por el reciente terremoto. Durante los cuatro días se recibirán alimentos no perecederos, kits de higiene, juguetes y aportes económicos gestionados por la Corporación Presentes y Ábaco.

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Grandes atracciones, shows y compromiso social

Entre las actividades destacan un inflable de 60 metros, domos inmersivos 6K y espectáculos diarios que incluyen un tributo a Queen, música de Marvel y DC con la Orquesta Sinfónica Iberacademy, y un cierre con Guardianas K-Pop. La programación detallada está disponible en el portal oficial de la Alcaldía.

De viernes a domingo se realizará también una jornada de donación de sangre junto a los principales centros médicos de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez y la primera dama Margarita Gómez enfatizaron que la enseñanza principal del evento será infundir el valor de la solidaridad en la niñez.