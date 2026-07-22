El Museo Casa de la Memoria de Medellín estrena su Laboratorio digital de Memorias

Medellín

Medellín cuenta con un nuevo espacio para la verdad y la historia: el Laboratorio de Memorias. Ubicado en el Museo Casa de la Memoria, este archivo pone a disposición del público 1.473 registros reunidos desde el año 2003 hasta la actualidad. Su meta principal es conservar, investigar y facilitar el acceso a documentos sobre el conflicto armado, los derechos humanos, las víctimas y la construcción de paz en la región.

El lanzamiento se dio en el marco de la Semana por la Memoria. Durante el evento, el director del Museo Casa de la Memoria, Luis Eduardo Vieco Maya, destacó que este proyecto busca reivindicar a las víctimas y sobrevivientes. Vieco invitó a toda la comunidad a apropiarse de este laboratorio como una herramienta fundamental para comprender las dinámicas de la guerra, mantener vivo el recuerdo y asegurar que estos hechos nunca se repitan.

Actualmente, el laboratorio se divide en seis fondos documentales. La colección incluye 359 testimonios de víctimas civiles y de la Fuerza Pública, 850 documentos de memoria institucional y 264 fotografías. Además, avanza en la construcción de tres nuevos módulos: un archivo de prensa que abarca desde 1948, un fondo especializado en derechos humanos y una videoteca con contenidos audiovisuales y musicales sobre la paz.

Más información En Medellín habilitarán 80 puestos para la Jornada Nacional de Vacunación este fin de semana

Más allá de ser un repositorio estático, la iniciativa nace como un espacio vivo de construcción colectiva. Por esta razón, el archivo mantendrá un proceso de actualización permanente para incorporar nuevos relatos, registros y voces de las comunidades. Este enfoque busca visibilizar de forma integral los procesos de resistencia, la memoria social y las transformaciones de las poblaciones afectadas por la violencia.

El laboratorio está disponible para investigadores, organizaciones sociales y la ciudadanía en general que desee profundizar en el patrimonio histórico del país. Para garantizar la protección de datos sensibles y cumplir con los protocolos de conservación, la consulta del material debe realizarse exclusivamente de manera presencial en las instalaciones del Museo Casa de la Memoria.