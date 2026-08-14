Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 13 de agosto 2026: números ganadores y premios. Fotos: Getty Images

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche; la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Por su parte, ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados Lotería de Bogotá HOY 6 de agosto 2026

Este jueves 13 de agosto de 2026 se juega la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 14.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

Sorteo pendiente

Resultados Lotería del Quindío HOY 13 de agosto 2026

El 13 de agosto de 2026, no se realizó el sorteo de la Lotería del Quindío, la cual acumula ya dos meses de suspensión.

De acuerdo con la Gobernación del departamento y la nueva gerente posesionada, se espera que la lotería retome los sorteos a partir del próximo 20 de agosto de 2026.

Resultados de ColorLoto HOY 13 de agosto 2026

Hoy jueves 13 de agosto de 2026 se juega el acumulado de ColorLoto.

Conozca a continuación los resultados del sorteo:

Sorteo pendiente

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