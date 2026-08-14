¿Quiénes son los topos de México? Los reconocidos rescatistas llegaron a Colombia tras el terremoto

Ante la magnitud del desastre han sido numerosas las expresiones de solidaridad y apoyo, tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Justamente, entre estas acciones de ayuda internacional se encuentra la llegada del experimentado grupo de socorristas, conocidos como los ‘Topos Aztecas’.

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Los Topos llegaron en horas de la madrugada de este 12 de agosto de 2026, con la disposición de apoyar en las labores de rescate con su amplia experticia, luego del apoyo que brindaron en La Guaira, Venezuela, tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio en ese país.

“Ya estamos aquí, en esta tierra hermana que tanto quiero y respeto. Hemos llegado listos para entregar el corazón, la experiencia y los brazos en cada labor que se nos presente”, declaró el presidente de la compañía, Héctor Méndez, ‘Topo Mayor’.

¿Quiénes son los ‘Topos’ de México que llegaron a Colombia?

Aunque existen dos grupos de rescatistas con nombre similar, la Brigada Internacional de Rescate Azteca o Topos Azteca liderada por Méndez, son quienes llegaron a Colombia desde Venezuela por iniciativa propia. El otro grupo, denominado Brigada Topos Tlatelolco es una escisión de una misma organización inicial, sin embargo, estos anunciaron que no realizarían despliegue en Colombia.

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Los topos mexicanos surgieron a raíz del terremoto de 1985 que dejó graves daños en el país, dejando al descubierto la falta de personas dedicadas a las labores de rescate en este tipo de emergencias en el país y a nivel internacional.

Los topos reciben este nombre particular por su técnica de adentrarse a través de los huecos que quedan en las estructuras colapsadas, abriendo túneles de forma horizontal para así lograr encontrar a las personas atrapadas en los escombros.

¿Quién es Héctor Méndez ‘El Topo Mayor’?

Héctor Méndez, conocido públicamente como ‘El Topo Mayor’ es la figura más representativa de la organización de Topos Azteca, además de su fundador y presidente.

La historia de Méndez como rescatista nació, como Los Topos, a raíz del terremoto de 1985 en México, cuando se vio enfrentado a la búsqueda y rescate de su hermano. En medio del desastre ‘El Topo’ pudo notar la magnitud de la emergencia y la necesidad que tenía en ese entonces México en materia de cuerpos de rescate.

Antes de la tragedia que cambió su vida, Méndez trabajaba como funcionario bilingüe en la Secretaría de Hacienda de la Ciudad de México y se desempeñaba también como profesor de inglés, aunque no tenía en ese entonces experiencia ni formación, luego de más de 40 años ha logrado atender emergencias en Colombia, Japón, Turquía y muchos más escenarios, sin haber perdido nunca a un miembro de su equipo.