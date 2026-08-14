Lotería de la Cruz Roja HOY jueves 13 de agosto: premios y resultado del último sorteo

Lotería de la Cruz Roja HOY 4 de agosto: premios y resultado del último sorteo. Getty Images

La Lotería de la Cruz Roja lleva más de 60 años apoyando las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia, siendo una entidad sin ánimo de lucro encargada de explotar, administrar y operar juegos de suerte y azar para este fin. Esta lotería se juega todos los martes a las 10:55 de la noche.

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En esta ocasión, el sorteo del pasado 11 de agosto fue reprogramado para este jueves 13 de agosto, debido a la emergencia que atraviesa el país por el terremoto de magnitud 7,4.

Para este 13 de agosto de 2026, la Cruz Roja sorteó un premio mayor de $10.000 millones de pesos.

El ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es :

Sorteo pendiente

Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. El billete tiene un costo de tres fracciones de $18.000 COP a $6.000 COP la fracción.

Sin embargo, puede adquirirlo por medio de cualquier sucursal cercana al lugar en que se encuentre. En el siguiente enlace puede consultar los distribuidores autorizados en cada ciudad: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

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¿Cuáles son los premios del sorteo de la Cruz Roja?

1 Premio Mayor: $10.000.000.000

$10.000.000.000 1 Seco: $200.000.000

$200.000.000 1 Seco: $100.000.000

$100.000.000 1 Seco: $50.000.000

$50.000.000 2 Secos: $30.000.000

$30.000.000 3 Secos: $20.000.000

$20.000.000 4 Secos: $10.000.000

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