GUAU, la pasarela de moda con la que buscan que perros sean adoptados en Barranquilla

La moda y la solidaridad se unirán el próximo 12 de agosto en Barranquilla con GUAU, una pasarela de adopciones que busca encontrar un hogar para perros con baja probabilidad de adopción, especialmente aquellos de edad avanzada, mestizos o con alguna discapacidad. La iniciativa es liderada por la Fundación PetLovers y se llevará a cabo en el centro comercial Le Meridiem Golf.

José Otero, miembro fundador de la Fundación PetLovers y parte del equipo organizador del evento, explicó que el propósito es visibilizar a animales que llevan años esperando una familia. “Busca que perros que tienen baja probabilidad de conseguir hogar lo consigan a través de la moda, perros que tienen características como geriátricos, mestizos y alguna discapacidad”, señaló.

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Según Otero, durante el desfile participarán diferentes marcas y diseñadores que acompañarán a los verdaderos protagonistas de la jornada: los perros en adopción. “Va a haber un desfile colectivo de múltiples marcas que se suman para visibilizar a estos perritos que tienen más de 10 años buscando un hogar que los ame”, agregó.

Una jornada para adoptar y apoyar a los albergues

Además de promover la adopción, el evento busca brindar apoyo a los refugios que diariamente atienden a cientos de animales en condición de vulnerabilidad. Los asistentes podrán ingresar llevando alimento para perros, el cual será destinado a diferentes albergues de la ciudad.

Otero explicó que quienes no puedan adoptar también tendrán la posibilidad de convertirse en padrinos de los animales que permanezcan en los refugios. “No solamente vamos a poder adoptar, sino que también los asistentes puedan apadrinar perros que se queden en los albergues y no logren la adopción, pero que siempre están requiriendo alimento, medicamento y oportunidades de visita”, afirmó.

El organizador indicó que, aunque no existe un censo oficial, algunos estudios estiman que en Barranquilla habría cerca de 20.000 perros en condición de vulnerabilidad. Además, señaló que los refugios visitados por la fundación albergan entre 40 y 120 animales cada uno, enfrentando limitaciones para cubrir sus necesidades básicas.

Diseñadores y modelos se suman a la causa

La pasarela contará con el respaldo de diferentes actores del sector de la moda en Barranquilla. Entre ellos estarán la diseñadora Melissa Sirene, Liliana Mesa, la reina del Carnaval 2025 Michelle Char con la marca 08000, Claudia Chacón en el estilismo y las agencias Hi Models y Casting Models. También participará Michelle Char como anfitriona del desfile.

Los organizadores invitan a los barranquilleros a sumarse a esta iniciativa llevando alimento para mascotas o manifestando su interés de adopción a través de las redes sociales de PetLovers. Quienes realicen este proceso podrán acceder a una ubicación preferencial durante el evento.

La Fundación PetLovers recordó que recientemente logró recolectar 2,5 toneladas de alimento para animales vulnerables; sin embargo, aseguró que las necesidades de los albergues continúan siendo superiores, por lo que esperan que esta nueva jornada permita seguir apoyando a quienes dedican su trabajo al rescate y cuidado de perros abandonados.