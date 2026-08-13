Puerto Colombia busca convertirse en Distrito para impulsar su desarrollo turístico y tecnológico

Puerto Colombia dio el primer paso para avanzar hacia una nueva categoría administrativa y territorial. Los senadores Camilo Torres Villalba y Pedro Flórez, junto al representante a la Cámara Jaime Santamaría, radicaron ante el Congreso de la República un Proyecto de Acto Legislativo que busca convertir al municipio en Distrito Turístico, Cultural, Histórico y de Tecnología.

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La propuesta pretende modificar los artículos 328 y 356 de la Constitución Política para otorgarle a Puerto Colombia un régimen especial que, según sus autores, responda al crecimiento y a la importancia estratégica que ha adquirido el municipio para el Atlántico y el país.

El senador Camilo Torres aseguró que la iniciativa no responde a un capricho político, sino a una deuda histórica con el municipio.

“Esto es sinónimo de entregarle herramientas a Puerto Colombia, herramientas para que pueda seguir creciendo”, agregó Torres Villalba.

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Más herramientas para planificar el futuro

De acuerdo con los promotores del proyecto, convertirse en Distrito permitiría fortalecer los instrumentos de planificación territorial, facilitar la articulación con el Gobierno nacional y el departamento y ampliar las posibilidades de acceder a recursos para proyectos estratégicos.

La propuesta parte también del reconocimiento del papel histórico de Puerto Colombia, que durante décadas fue una de las principales puertas de conexión de Colombia con el mundo.

Pero los congresistas consideran que el municipio no solo tiene una historia relevante, sino también condiciones actuales que justifican avanzar hacia un régimen especial.

Puerto Colombia concentra una importante actividad turística, empresarial, educativa y tecnológica, además de contar con una ubicación estratégica dentro del área metropolitana de Barranquilla.

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Turismo, universidades y tecnología

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es la infraestructura y el ecosistema de conocimiento que se ha consolidado en el municipio.

En Puerto Colombia y su entorno se encuentra un corredor universitario que reúne instituciones como la Universidad del Norte, la Universidad Libre, la Universidad San Martín y la Universidad del Atlántico, lo que, según los congresistas, genera condiciones para fortalecer la investigación, la formación de talento, el emprendimiento y la innovación.

A esto se suma el papel que ha tenido el municipio en la conectividad internacional de Colombia, al ser punto de amarre de infraestructura de cables submarinos y fibra óptica que conecta al país con las redes globales de telecomunicaciones.

Para el senador Pedro Flórez, estas condiciones permiten pensar en un nuevo modelo de desarrollo.

Flórez señaló que el objetivo no es crear un distrito únicamente en el papel, sino dotar al municipio de herramientas para atraer inversión, generar empleo, proteger su patrimonio y convertir el talento y la innovación en oportunidades para sus habitantes.

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Una apuesta por la descentralización

El representante Jaime Santamaría destacó que uno de los principales beneficios de la nueva categoría estaría relacionado con la planeación del territorio.

“Un distrito planea distinto. Puede ordenar su territorio con una mirada de largo plazo, articularse mejor con la Nación y el departamento, y preparar desde hoy las condiciones de lo que quiere ser dentro de veinte años”, explicó.

Ahora el proyecto deberá avanzar en el Congreso de la República y superar los debates y votaciones correspondientes para que Puerto Colombia pueda dar el siguiente paso hacia la categoría de Distrito.