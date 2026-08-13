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13 ago 2026 Actualizado 02:58

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Sede presidencial en Barranquilla estaría lista en tres días, según Gobernación del Atlántico

El gobernador Eduardo Verano aseguró que la edificación fue adecuada para recibir al mandatario nacional y destacó las medidas de seguridad implementadas.

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La sede presidencial de Abelardo De la Espriella en Barranquilla estaría completamente terminada en los próximos tres días, de acuerdo con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

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El mandatario departamental explicó que la edificación no fue construida recientemente, sino que corresponde a una obra realizada por la Gobernación del Atlántico en 2010, que ahora fue intervenida y adecuada para cumplir funciones como sede presidencial en la capital del Atlántico.

Seguridad, uno de los principales aspectos de la adecuación

Verano destacó que dentro de los trabajos realizados se priorizaron las condiciones de seguridad del inmueble, con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado de este espacio para el presidente en Barranquilla.

“Yo creo que ya en tres días está totalmente terminado. Es una edificación que estaba allí, construida por nosotros hace algunos años, en el 2010, y ahora se adecuó completamente para que sea la sede del presidente, con todas las facilidades que requiere en materia de comunicaciones, sitios de reunión y, sobre todo, en el nivel de seguridad. Lo más importante, sin ninguna duda, es la seguridad.”, explicó.

Frente a los recursos destinados para la adecuación, el gobernador señaló que el proceso ha contado principalmente con aportes provenientes de donaciones.

En cuanto a la inversión, ha habido más que todo donaciones. Si nosotros hubiéramos hecho una contratación formal para estos trabajos, estaríamos terminando en diciembre”, sostuvo el gobernador.

De esta manera, la sede presidencial en Barranquilla quedaría habilitada en los próximos tres días, según el plazo anunciado por el gobernador del Atlántico.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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