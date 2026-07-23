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23 jul 2026 Actualizado 11:26

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Se cumplen exequias de niña de 2 años asesinada, en Polonuevo, Atlántico

Las autoridades intensificaron la búsqueda de los presuntos responsables y uno de ellos fue capturado.

Tras cometer el crimen, el presunto responsable huyó. Foto: Getty Images

Tras cometer el crimen, el presunto responsable huyó. Foto: Getty Images

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En la tarde de este miércoles 22 de julio se llevó a cabo el funeral de Celeste Valentina, la pequeña de 2 años, quien fue víctima de un ataque armado mientras estaba dentro de una panadería, en el municipio de Polonuevo.

A raíz del ataque perpetrado por un grupo criminal, al parecer, por retaliación contra la familia de la menor, las autoridades intensificaron la búsqueda de uno de los presuntos responsables del crimen, quien estaba huyendo en el momento de su captura.

Este sujeto habría confesado el asesinato, sin embargo, no se ha confirmado si su captura ya fue legalizada.

Más información

Balbina Bornacely, tía de la niña, pidió que las autoridades entreguen más detalles de dicha detención y que también los demás responsables, como los determinadores, sean detenidos para que haya justicia.

La panadería de propiedad de la familia de la menor lleva 5 días cerrada ante el temor de que tomen otras acciones armadas contra está.

Mientras la Gobernación del Atlántico mantiene la recompensa de hasta 20 millones de pesos por el caso.

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