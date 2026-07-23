CRA inspeccionará con drones la ciénaga Los Manatíes para retirar residuos

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) iniciará una nueva intervención en la ciénaga Los Manatíes, en Puerto Colombia, con el propósito de cuantificar la afectación ambiental ocasionada por la acumulación de residuos y definir la estrategia para su retiro.

Como parte de las labores técnicas, este jueves se realizará un recorrido con apoyo de drones que permitirá establecer la extensión del área comprometida y el volumen de desechos represados en el humedal. Con la información recopilada, las autoridades proyectan adelantar durante el fin de semana las jornadas de limpieza.

En la inspección participarán funcionarios de la Alcaldía de Puerto Colombia y de la empresa Triple A, quienes trabajarán de manera conjunta para definir el plan de intervención.

Entre los principales retos está la evacuación de los residuos, ya que en el sector existen predios privados y barreras naturales de manglar que dificultan el acceso para la maquinaria y el personal.

La CRA explicó que esta intervención hace parte de un proceso de recuperación ambiental que adelanta desde hace varios años en la cuenca del Arroyo León y la ciénaga Los Manatíes, ecosistemas estratégicos para el equilibrio hídrico del departamento.

Otras recuperaciones

Entre las acciones ejecutadas, la autoridad ambiental destacó la recuperación de la hidrodinámica del tramo final del Arroyo León, donde fueron removidos más de 24.000 metros cúbicos de sedimentos, permitiendo restablecer la conexión con la ciénaga de Mallorquín y favorecer la restauración de zonas de manglar.

Asimismo, durante 2025 se adelantaron trabajos de limpieza en más de 5,4 kilómetros del arroyo, con el retiro de 33.100 metros cúbicos de residuos y la remoción de 78.555 metros cúbicos de sedimentos. Para 2026 está prevista una nueva fase de recuperación en un tramo adicional de casi cuatro kilómetros.

La entidad también informó que desarrolla estudios sobre erosión costera y degradación de ecosistemas mediante un convenio con la Universidad del Magdalena. La iniciativa busca generar información científica sobre oleaje, corrientes marinas y dinámica litoral que sirva para orientar futuras decisiones de conservación en el Atlántico, incluida la protección de la ciénaga Los Manatíes.

La CRA recordó que la erosión costera y el deterioro de estos ecosistemas obedecen a múltiples factores naturales y humanos, por lo que insistió en la necesidad de una acción coordinada entre autoridades ambientales, administraciones locales y organismos de gestión del riesgo para garantizar soluciones sostenibles a largo plazo