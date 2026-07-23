Suspenden audiencia contra Laura Ojeda por falta de competencia de la fiscal del caso

La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, fue declarada fracasada este jueves luego de que un juez determinara que la fiscal Lucy Laborde no tenía competencia para intervenir en la provisto mediante concurso de méritos. En consecuencia, el juez concluyó que no podía actuar diligencia.

La decisión obedeció a que Laborde ya no hace parte de la Fiscalía General de la Nación, tras finalizar su nombramiento en provisionalidad una vez el cargo fue provisto mediante concurso de méritos. En consecuencia, el juez concluyó que no podía actuar como representante del ente acusador en este proceso.

La investigación se originó por una denuncia presentada por Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien señaló a Ojeda de haber accedido presuntamente de manera irregular a información privada almacenada en su teléfono celular. La Fiscalía buscaba imputarle los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.

Tras la decisión judicial, el abogado defensor de Laura Ojeda, Alejandro Carranza, aseguró que corresponderá al nuevo fiscal que asuma el expediente determinar, de manera objetiva, si existen elementos suficientes para formular cargos y solicitar una medida de aseguramiento.

Además, cuestionó la actuación de la fiscal saliente y sostuvo que la intención de imputar a su clienta obedecía a una supuesta persecución relacionada con otros procesos judiciales en los que, según él, se investiga un posible fraude procesal en el caso de Nicolás Petro.

La audiencia quedó aplazada y solo podrá ser reprogramada cuando la Fiscalía designe oficialmente al funcionario que asumirá la investigación y decida si mantiene la solicitud de imputación contra Laura Ojeda.

Tras conocerse la decisión, Day Vásquez reaccionó a través de sus redes sociales con un breve mensaje: “Quien haya cometido delitos, que pague. ¡La justicia es para todos!”.