Durante los partidos de Colombia en el Mundial 2026 se disparó la venta de cerveza en hasta 460%

Cada partido de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo despertó la pasión de los hinchas, sino que también impulsó el consumo en los hogares colombianos. Principalmente, el mercado reportó un fuerte incremento en las ventas de productos tradicionalmente asociados a las reuniones para ver fútbol.

Según la compañía Olimpica, la categoría de bebidas alcohólicas registró aumentos superiores al 100% en cada uno de los cinco encuentros disputados por la selección frente a un día habitual de junio. El mayor crecimiento se presentó durante el partido de octavos de final, cuando las ventas aumentaron un 259%.

La cerveza fue el producto con el comportamiento más destacado. Sus ventas crecieron 221% durante el debut de Colombia, 285% en el segundo compromiso, 132% en el tercero y 310% en el cuarto partido. Sin embargo, el mayor salto se registró en los octavos de final, con un incremento del 460%.

El impacto también se reflejó en otras categorías de consumo. Las ventas de pasabocas aumentaron un 63%, mientras que las bebidas de hidratación, como agua e isotónicas, crecieron un 14% frente a un día habitual.

Por su parte, el área de delicafetería también se vio beneficiada por la fiebre mundialista. Los combos especiales para disfrutar los partidos, entre ellos tablas de picadas, sándwiches y wraps, registraron un crecimiento del 54,6% en ventas.

La expectativa por el torneo también impulsó la compra de productos para adecuar los hogares. Entre el 11 y el 30 de junio de 2026, las ventas de aires acondicionados aumentaron un 74,9% y las de televisores un 49,9%, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“El Mundial volvió a mostrar cómo los partidos de la Selección Colombia cambian los hábitos de compra de nuestros clientes. Para responder a esa mayor demanda reforzamos el abastecimiento y la operación en las categorías con mayor movimiento durante cada encuentro”, afirmó Carlos Ariel Gómez, gerente Comercial y de Abastecimiento de Olímpica S.A.