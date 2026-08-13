Samper pide a De la Espriella mantener equilibrio frente a Israel y Palestina

El expresidente Ernesto Samper pidió al Gobierno Nacional mantener una postura equilibrada frente a Israel y Palestina, basada en el respeto al derecho internacional y en la defensa de la soberanía de los Estados.

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La declaración fue hecha desde Barranquilla, luego de que el Gobierno Nacional fijara su posición frente a la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Samper manifestó su preocupación por lo que calificó como anuncios difíciles de entender y señaló que espera que las decisiones anunciadas no pasen de eso.

“Hasta el momento me tranquiliza que son simplemente anuncios, pero son anuncios difíciles de entender”, afirmó el exmandatario.

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Samper recordó que Colombia ha mantenido históricamente relaciones cercanas con Israel y que el país respaldó su reconocimiento como Estado en la década de los años 40. Sin embargo, destacó que durante las últimas décadas Colombia también ha defendido el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente.

Para el expresidente, esta posición de equilibrio le ha permitido a Colombia conservar autoridad moral y credibilidad en escenarios internacionales, especialmente en asuntos relacionados con la búsqueda de la paz.

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“Me parece que esta actitud de mantener una neutralidad es lo que le ha permitido a Colombia tener autoridad moral internacionalmente”, sostuvo.

Samper aclaró además que sus críticas no están dirigidas contra Israel como Estado, sino contra las actuaciones del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu en territorio palestino. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que determinadas decisiones terminen desconociendo principios y normas del derecho internacional.

El exmandatario insistió en que Colombia debe preservar una política exterior que le permita mantener abiertos los canales de diálogo y defender el respeto a las normas internacionales, tanto en el caso de Israel como en el de Palestina.