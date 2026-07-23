Arancel de India al coque colombiano preocupa a gremios portuarios del Atlántico

La Asociación de Puertos del Atlántico (ASOPORTUARIA) expresó su preocupación por el arancel antidumping impuesto por India al coque colombiano, una medida que estará vigente durante los próximos cinco años y que, según el gremio, pone en riesgo las exportaciones, la competitividad del sector y la actividad portuaria del país.

A través de un comunicado, la organización se sumó al llamado realizado por Fenalcarbón para que el nuevo Gobierno emprenda de manera urgente acciones diplomáticas, comerciales y jurídicas que permitan revertir la decisión de las autoridades indias.

El director ejecutivo de ASOPORTUARIA, Lucas Ariza, afirmó que el gravamen afecta no solo a los productores de coque, sino a toda la cadena de valor asociada a esta industria, incluido el sector portuario.

“Nos sumamos al llamado urgente realizado por Fenalcarbón para que el nuevo Gobierno active prontamente los mecanismos diplomáticos, comerciales y jurídicos necesarios que permitan revertir los efectos de esta decisión, la cual afecta directamente al sector del coque y a su cadena de valor, incluyendo al sector portuario”, señaló Ariza.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de ASOPORTUARIA, Pablo Cuevas, destacó la importancia estratégica del mercado indio para las exportaciones colombianas de coque. Según explicó, durante el último año cerca de 400.000 toneladas fueron enviadas a ese país, volumen que representa aproximadamente el 12 % de las exportaciones totales del mineral.

Cuevas también resaltó el papel de Barranquilla como principal plataforma logística para este comercio exterior, desde donde se despacha el 97 % del coque colombiano con destino a India.

El gremio advirtió que la imposición del arancel compromete la competitividad del producto colombiano en uno de los mercados siderúrgicos de mayor crecimiento a nivel mundial y amenaza con frenar la recuperación que venía registrando este segmento exportador tras varios años de dificultades.

Además, alertó que una eventual reducción en las ventas al mercado indio tendría un impacto directo sobre los puertos de Barranquilla, al disminuir los volúmenes de carga movilizados y afectar la actividad logística y económica de la región Caribe.

Finalmente, ASOPORTUARIA manifestó su expectativa frente a la llegada del nuevo ministro de Industria y Comercio, Mauricio Gómez Amín, de quien espera una gestión rápida para liderar las acciones diplomáticas y técnicas necesarias que permitan proteger la participación del coque colombiano en el mercado indio y buscar la reversión de la medida.

La decisión de India representa uno de los mayores desafíos recientes para la industria del coque colombiano, un sector que considera prioritario recuperar el acceso a uno de sus principales mercados internacionales para evitar mayores afectaciones a la producción, las exportaciones y la infraestructura portuaria del país.