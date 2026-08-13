Barranquilla reduce hurtos: bajan 26 % los robos a comercios y 36 % los de motos

Barranquilla reportó una reducción en varios de los delitos que más afectan a la ciudadanía durante lo corrido de 2026, según el balance presentado por la Administración Distrital. Entre enero y los primeros días de agosto, se reportan disminuciones en diferentes modalidades de hurto y en los delitos sexuales.

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Uno de los resultados más destacados está relacionado con el hurto a comercio, que disminuyó 26 % frente al mismo periodo del año anterior. También se registraron reducciones del 13 % en el hurto a personas y del 12 % en el hurto a residencias.

La mayor disminución entre las modalidades de hurto corresponde al hurto a entidades bancarias, con una caída del 83 %. A esto se suman reducciones del 30 % en el hurto de automotores y del 36 % en el hurto de motocicletas.

En materia de delitos sexuales, la disminución reportada es del 9 %.

La Administración Distrital atribuye parte de estos resultados al fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía, mediante inversiones en movilidad, infraestructura, tecnología y equipos de comunicación.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que la seguridad continúa siendo una de las prioridades de su administración y aseguró que se mantendrá el respaldo a la fuerza pública.

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“Si hay algo que a mí no me deja dormir es la seguridad de la gente todos los días”, afirmó Char, al referirse a las inversiones realizadas para fortalecer a la Policía.

El mandatario también anunció la llegada de un nuevo contingente de 250 agentes, con énfasis en labores de investigación y desarticulación de estructuras criminales.

Como resultado de los operativos adelantados durante el año, la Policía ha capturado a 3.199 personas por diferentes delitos. De este total, 2.889 fueron capturadas en flagrancia y 310 mediante órdenes judiciales.

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Las autoridades también reportan la incautación de 554 armas de fuego y 2.385 kilogramos de estupefacientes.

El fortalecimiento de la movilidad y de los sistemas de comunicación también ha permitido mejorar los tiempos de reacción de la Policía. En lo corrido de 2026 han sido recuperados 88 automóviles y 95 motocicletas.