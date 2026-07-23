Fiscalía imputa cargos al cantante Churo Díaz por presunto acto sexual con menor de 14 años

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como Churo Díaz, por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años.

La diligencia judicial se llevó a cabo ante un juez de control de garantías de Valledupar, como parte del proceso penal que adelanta el ente investigador por hechos denunciados que habrían ocurrido hace varios años.

Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó la imputación contra el artista y solicitó la imposición de una medida de aseguramiento. Sin embargo, el análisis de esa petición quedó aplazado debido a la suspensión de la diligencia, por lo que será un juez quien defina en una próxima audiencia si el cantante deberá afrontar el proceso en libertad o bajo alguna medida restrictiva.

El caso es investigado por una unidad especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes, luego de una denuncia que dio origen a la apertura del proceso penal. La imputación marca el inicio formal de la etapa judicial, en la que la Fiscalía expondrá los elementos de prueba que sustentan la acusación.

Por su parte, Churo Díaz rechazó las acusaciones en su contra y sostiene que es inocente de los hechos que se le atribuyen. Mientras avanza el proceso, el cantante conserva la presunción de inocencia, principio que se mantiene vigente hasta que exista una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad.