Sectores de Puerto Colombia y zona turística del Atlántico estarán sin luz este viernes, 24 de julio

Debido a acciones de mejoramiento del servicio de energía, y trabajos eléctricos, la empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se llevarán a cabo diferentes suspensiones de energía en Puerto Colombia y varios municipios de la zona turística del departamento.

Sin luz en Puerto Colombia:

Como parte de las acciones de mejoramiento del servicio de energía, técnicos de la empresa Air-e Intervenida ejecutarán trabajos eléctricos en el sector de Lagos de Caujaral en Puerto Colombia, este viernes 24 de julio.

Las obras se llevarán a cabo entre las 8:20 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Para facilitar las maniobras se suspenderá el suministro de energía en las calles 7 a la 22A con las carreras 8 a la 20A, incluyendo los sectores de Chambacú, Lagos de Caujaral, Lomas de Caujaral, Mirador del Lago y zonas vecinas al club.

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Sin energía en zona turística del Atlántico:

Para el caso de la zona turística del Atlántico, se cambiarán crucetas y otros elementos eléctricos, entre las 7:45 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Durante las maniobras estarán sin energía la zona urbana y rural de Santa Verónica, autopista vía al mar del kilómetro 63 al kilómetro 67, Aquamarina, Playas de Edriman, Villas de Palmarito, Playa Mendoza, Puerto Caimán, El Morro, Comfamiliar, Cajacopi, Caño Dulce, Puerto Velero, Juaruco, parque Carreto Eólico, zona urbana y rural de El Vaivén, Tubará, vía El Vaivén - Tubará; Juan de Acosta (barrios: Los Ángeles, La Bomba y Condado Padilla); Piojó, Aguas Vivas, El Cerrito, Saco, La Chorrera; sectores Punta Astillero y Bocatocino.

Finalmente, la empresa invitó al uso racional y eficiente de la energía con motivo del fenómeno de El Niño en las residencias, establecimientos comerciales e industrias.