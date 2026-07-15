Fiscalía imputará cargos al cantante Jorge Iván “El Churo” Díaz por presunto abuso sexual

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos y solicitará una medida de aseguramiento contra el reconocido cantante vallenato Jorge Iván “El Churo” Díaz por el presunto abuso sexual de una menor de edad.

Lea además: El cantante de vallenato Churo Díaz seguirá en libertad

Según se conoció, la audiencia se llevará a cabo el próximo 23 de julio ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar (Cesar).

El delito que la Fiscalía le imputará al cantante es acto sexual con menor de 14 años.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Caracol Radio en primicia que la presunta víctima sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida como “Mamá Beatri”, exesposa del cantante.

De acuerdo con la información conocida por este medio, los hechos habrían ocurrido mientras la menor permanecía bajo el cuidado de “El Churo” Díaz, en la época en la que enfrentaba un proceso penal por el denominado caso Costa Azul.

En ese proceso, el cantante fue absuelto el 31 de julio de 2025 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que lo declaró inocente de los delitos de estafa agravada y enriquecimiento ilícito.

La investigación estaba relacionada con el escándalo financiero de la empresa Asesores e Inmobiliarios Jurídicos Costa Azul S.A.S., creada en 2009 y liderada por su entonces esposa, Beatriz Isabel Castro Pérez.