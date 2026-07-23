Padre de mujer fallecida durante una lipoescultura, en Barranquilla, pide investigar lo ocurrido

El padre de Sara Milena Echeverría, mujer que falleció mientras era sometida a un procedimiento médico en la Diamante Clínica Boutique, en el norte de Barranquilla, pidió a las autoridades investigar lo ocurrido y esclarecer las circunstancias de su muerte.

Roser Echeverría aseguró que su hija se había practicado todos los exámenes médicos exigidos antes de la intervención y que, según le había contado, los resultados habían sido satisfactorios. Además, relató que habló con ella antes de que ingresara a la clínica y que se encontraba tranquila y en buen estado de salud.

“Ella hizo todo su procedimiento como era, se hizo todos sus exámenes mucho antes, todo le salió bien. Hasta el día de ayer cuando me comuniqué con ella antes de las siete de la mañana me dijo: ‘Papi, vamos para allá, ya dejé la niña en el colegio, me siento bien’”, expresó.

Según su relato, posteriormente recibió una llamada en la que le informaron que su hija había presentado complicaciones. “ Sarita se puso mal. Si todo salió bien, si todos los exámenes estaban bien, ¿Qué explicación tienen ellos para decir que se puso mal?”, cuestionó.

El familiar indicó que Sara Milena iba a someterse a una lipoescultura, además de un procedimiento en los senos y el abdomen. Señaló que ella había perdido peso como requisito para la cirugía, pasando de cerca de 100 kilogramos a 69.

Sobre la contratación del procedimiento, explicó que fue una decisión tomada por su hija y su esposo. Agregó que, según le informaron, el valor pagado fue de 65 millones de pesos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea investigado. “Le pedimos que investiguemos todo, que esto no quede impune. Vamos a ir hasta lo último. Ahí no mataron un perro ni un mosquito, mataron a un ser humano y esto no puede seguir así”, afirmó.

Echeverría también señaló que su hija tenía 30 años, era madre de dos hijos, una niña de 12 años y un niño de 7, y que se había criado en el barrio Galán, aunque actualmente residía en el barrio Manantial.