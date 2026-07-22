Medellín se alista para el Desfile Chivas y Flores, celebrando la tradición de los antioqueños

Medellín

Un total de 45 camiones escalera provenientes de 30 municipios recorrerán Medellín el próximo sábado 1 de agosto desde las 2:00 p.m. El Desfile Chivas y Flores, uno de los eventos más emblemáticos de la Feria de las Flores, que tendrá un trayecto de 2,3 kilómetros entre el Puente de Guayaquil y la Avenida del Ferrocarril para homenajear la tradición y la historia antioqueña.

El recorrido contará con la participación de más de 1.200 artistas, comparsas y agrupaciones musicales que acompañarán a las chivas con danza y personajes típicos. En esta edición, el municipio de Andes será el invitado de honor por su gestión patrimonial. Asimismo, desfilarán delegaciones de regiones como Corozal (Sucre) y Casanare, enriqueciendo la diversidad cultural del evento.

Ovidio Moncada, director del desfile, resaltó que la jornada es “una invitación a recorrer la historia de Antioquia sobre ruedas”. Moncada enfatizó que cada vehículo representa la creatividad y el trabajo de comunidades rurales que mantienen vivas sus tradiciones, mientras que sus propietarios transforman estos históricos medios de transporte en auténticas obras de arte en movimiento.

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En términos económicos y turísticos, la organización proyecta convocar a más de 150.000 espectadores y generar cerca de 4.350 empleos directos e indirectos. La ejecución del desfile movilizará una inversión de $1.850 millones y contará con un amplio despliegue logístico integrado por 300 operadores, 26 patrocinadores y 50 voluntarios Scouts a lo largo del trayecto.

Las autoridades y organizadores sugirieron a los asistentes llegar con anticipación para ubicarse a lo largo de la Avenida Regional y la calle San Juan. Con esta muestra, el Desfile Chivas y Flores reafirma su papel como vitrina turística para los municipios participantes y como un motor clave para la memoria cultural e identidad de la región.