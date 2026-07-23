Julio César Triana denunció retiro de medidas de seguridad, tras la réplica al presidente Petro

El representante Julio César Triana, denunció el retiro de las medidas de refuerzo de su seguridad, a pesar de que el año pasado sufrió un atentado terrorista y que sigue recibiendo amenazas por parte de grupos armados.

El representante por Cambio Radical, señaló que fue notificado sobre el retiro del reforzamiento de su seguridad, argumentando que era una medida transitoria por época electoral.

Por lo cual, solicitó públicamente a la Unidad Nacional de Protección y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, que expliquen las razones que motivaron esta determinación, que se presenta justo después de la réplica que le hizo al presidente Gustavo Petro en el Congreso.

Y es que para el representante a la Cámara por Cambio Radical, es bastante curioso que esta medida se haya tomado dos días después de la réplica que le hizo en el Congreso al presidente Petro.

“¿Tiene esta medida alguna relación con la réplica que le hice al presidente Gustavo Petro hace apenas dos días en el Congreso, donde denuncié el fracaso de la Paz Total y el sinnúmero de beneficios que recibieron los criminales bajo este gobierno?”, señaló.