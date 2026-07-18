Cuándo es el Festival de Verano 2026 en Bogotá: IDRD confirmó la fecha oficial en que inicia

Bogotá se prepara para vibrar con la edición número 29 de uno de sus eventos más esperados. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha confirmado oficialmente que la capital colombiana vivirá un mes ininterrumpido de deporte, cultura y recreación, consolidando este festival como un espacio vital para el encuentro ciudadano y la apropiación del espacio público.

Esta celebración, que ya es una tradición en el corazón de los bogotanos, busca promover hábitos de vida saludables y ofrecer experiencias de talla internacional de forma totalmente gratuita.

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¿Cuándo es el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026 se llevará a cabo desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto. Para marcar el inicio de esta gran fiesta, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD han programado un lanzamiento oficial el miércoles 22 de julio a las 10:00 a. m. en la emblemática Plaza La Santamaría, ubicada en el centro de la ciudad.

Este evento inaugural servirá como antesala para presentar la agenda detallada de lo que será un mes cargado de adrenalina y diversión en los parques y escenarios deportivos del distrito.

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¿Qué actividades y eventos gratuitos ofrece el Festival de Verano 2026?

La programación de este año es diversa, con más de 60 eventos diseñados para todas las edades, desde la primera infancia hasta las personas mayores.

Entre la amplia oferta de actividades gratuitas se destacan:

Festival de Cometas: Un clásico para disfrutar de los vientos de agosto en los cielos bogotanos

Un clásico para disfrutar de los vientos de agosto en los cielos bogotanos Ciclopaseo Nocturno: Una oportunidad única para recorrer la ciudad bajo la luz de la luna

Una oportunidad única para recorrer la ciudad bajo la luz de la luna Lunada de Verano : Un espacio de esparcimiento y cultura nocturna para la ciudadanía

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Récord Tren Humano en Patines: Un evento masivo que busca unir a los patinadores de la ciudad

Un evento masivo que busca unir a los patinadores de la ciudad Festival de Porrismo: Competencias llenas de energía y trabajo en equipo

Competencias llenas de energía y trabajo en equipo Eventos Deportivos Internacionales: Incluye la Parada del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa y la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026

Incluye la Parada del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa y la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026 Deportes de Motor y Fuerza: Exhibiciones y retos como el Red Bull Moto Urbano y Strongman Bogotá

Exhibiciones y retos como el Red Bull Moto Urbano y Strongman Bogotá Otras disciplinas: Competencias de tenis, sóftbol y balonmano playa

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Conciertazo de verano en Bogotá

Para esta edición, el festival tendrá a México como país invitado, lo que traerá un intercambio cultural especial a las jornadas recreativas.

Uno de los hitos principales será el Conciertazo de Verano, programado para el 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Este espectáculo gratuito contará con la participación de artistas de renombre como Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A y Jhon Onofre, garantizando un ambiente festivo inigualable para miles de asistentes.

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¿Cómo participar en el Festival de Verano 2026?

El director del IDRD, Daniel García Cañón, ha invitado a todos los ciudadanos a vivir esta experiencia en familia, destacando que Bogotá está lista para un festival de “talla mundial”.

Para facilitar el acceso a la información, el IDRD recomienda a los interesados consultar los canales oficiales, la página web de la entidad y la aplicación móvil Vive IDRD.

Allí se publicará información sobre inscripciones, horarios exactos y recomendaciones de seguridad para cada evento.

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