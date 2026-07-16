Fenalcarbón pide revisar metodología del sistema que fija costos del transporte de carga

Boyacá

Los productores y comercializadores de carbón y coque del país, como principales generadores de carga, hacen un llamado urgente al nuevo Gobierno Nacional para revisar de manera inmediata la metodología del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, SICETAC, cuyo funcionamiento está elevando artificialmente los costos logísticos, deteriorando la competitividad de las exportaciones y afectando la capacidad del país para competir en los mercados internacionales.

La más reciente actualización del SICETAC, publicada el 15 de julio de 2026, incrementa nuevamente los costos del transporte al reducir las horas operativas de los vehículos de 238 a 230 horas mensuales, bajo una interpretación que equipara la jornada laboral del conductor con la capacidad operativa del camión, desconociendo que la logística moderna funciona de manera continua mediante esquemas de relevos y operación 24/7.

“El país no puede seguir castigando la productividad con una metodología que desconoce la realidad económica. Mientras las empresas exportadoras reciben menos ingresos por sus productos, el costo del transporte continúa aumentando de forma automática. Así es imposible competir. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de corregir este modelo antes de que siga destruyendo competitividad, empleo y divisas para Colombia”, afirmó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

La preocupación es aún mayor al observar la tendencia acumulada: los costos del transporte de carga han aumentado más de 37% desde enero de 2025 y entre 45% y 47% desde agosto de 2022, mientras los ingresos de los sectores exportadores han sufrido una fuerte contracción por la caída de los precios internacionales y la revaluación del peso colombiano.