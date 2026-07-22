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22 jul 2026 Actualizado 01:40

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Barranquilla

Parque Isla Salamanca en alerta naranja por incendios forestales, advierte IDEAM

Durante la semana pasada, un incendio forestal generó una alerta ambiental en Barranquilla debido a un incendio forestal.

Foto: tomada del X del alcalde Alejandro Char.

Foto: tomada del X del alcalde Alejandro Char.

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El Parque Isla Salamanca está bajo alerta naranja por la probabilidad de formación de incendios forestales, así lo indicó Rodney Poveda, meteorólogo de turno del IDEAM.

Sostuvo que esta alerta se activa debido a la temporada seca prolongada que ha permanecido en la Costa Caribe durante las últimas semanas.

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Precisamente, en el Parque Isla Salamanca se registró un incendio forestal la semana pasada con dos puntos activos, y posteriormente el puente festivo tuvo que ser intervenido la activación de esta conflagración.

Alerta naranja en varios municipios del Atlántico

Por otra parte, Poveda confirmó que cuatro municipios del Atlántico también se encuentran bajo alerta naranja por incendios forestales.

Lea también: Trabajos eléctricos dejarán cortes de energía en Puerto Colombia y Piojó este miércoles 22 de julio

Sostuvo que los municipios son Juan de Acosta, Tubará, Soledad y Piojó. Indicó que las autoridades están llamadas a hacer monitoreo permanente para evitar emergencias.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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