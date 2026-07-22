Parque Isla Salamanca en alerta naranja por incendios forestales, advierte IDEAM

El Parque Isla Salamanca está bajo alerta naranja por la probabilidad de formación de incendios forestales, así lo indicó Rodney Poveda, meteorólogo de turno del IDEAM.

Sostuvo que esta alerta se activa debido a la temporada seca prolongada que ha permanecido en la Costa Caribe durante las últimas semanas.

Precisamente, en el Parque Isla Salamanca se registró un incendio forestal la semana pasada con dos puntos activos, y posteriormente el puente festivo tuvo que ser intervenido la activación de esta conflagración.

Alerta naranja en varios municipios del Atlántico

Por otra parte, Poveda confirmó que cuatro municipios del Atlántico también se encuentran bajo alerta naranja por incendios forestales.

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Sostuvo que los municipios son Juan de Acosta, Tubará, Soledad y Piojó. Indicó que las autoridades están llamadas a hacer monitoreo permanente para evitar emergencias.