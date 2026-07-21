IDEAM mantiene alertas por lluvias, vientos y oleaje en el Caribe

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene el monitoreo sobre las condiciones meteorológicas en el Caribe colombiano, donde persisten alertas por lluvias, vientos y oleaje en diferentes sectores de la región.

De acuerdo con Alexander Martínez, meteorólogo del IDEAM, durante la mañana de este martes 21 de julio en Barranquilla y el Atlántico se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lloviznas esporádicas u ocasionales. Para la tarde se mantendrían condiciones mayormente secas, aunque no se descartan nuevamente algunas precipitaciones ligeras y aisladas.

Durante la noche, el pronóstico apunta a condiciones de tiempo seco en amplios sectores del Atlántico, incluido Barranquilla.

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En cuanto al panorama regional, las lluvias de mayor intensidad podrían concentrarse en sectores del sur y oriente de Córdoba, el centro y sur de Bolívar y algunas zonas puntuales del sur del Cesar.

Alertas vigentes en el mar Caribe

El meteorólogo explicó que, dentro de las alertas hidrometeorológicas más recientes, se mantiene una alerta naranja por tiempo lluvioso en el suroccidente del mar Caribe colombiano, que comprende sectores e inmediaciones del Golfo de Urabá y la costa de Córdoba.

También permanece una alerta amarilla por lluvias en sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se han registrado precipitaciones importantes, especialmente hacia zonas marítimas del sur y algunos puntos de la parte central.

Martínez señaló que el IDEAM se encuentra evaluando la evolución de estas condiciones debido al desplazamiento de una onda tropical que ya avanzó hacia el occidente y cuya influencia se concentra actualmente sobre el área del archipiélago.

A estas condiciones se suman alertas por vientos y oleaje a lo largo de diferentes sectores del mar Caribe colombiano, incluyendo las zonas oriental, central, suroccidental y noroccidental.

Las autoridades mantienen el llamado a estar atentos a los reportes oficiales, especialmente para quienes desarrollan actividades marítimas y para las comunidades ubicadas en zonas donde puedan presentarse lluvias de mayor intensidad.