Muere fiscal especializada de Barranquilla tras procedimiento estético

Labores de levantamiento del cadáver por parte del CTI de la Fiscalía, en ataque armado contra hijo de 'La Gata'./ Foto: Caracol Radio

La muerte de una fiscal especializada es investigada por las autoridades en Barranquilla, luego de que presentara graves complicaciones de salud un día después de someterse a un procedimiento estético.

La víctima fue identificada como Geniffer Selene García Mozo, de 55 años, quien se desempeñaba como fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico de la Fiscalía.

De acuerdo con la información conocida, García Mozo se sometió el jueves 6 de agosto a una liposucción en un centro de estética. El procedimiento se habría realizado alrededor del mediodía y, cerca de las 4:00 de la tarde, la funcionaria fue dada de alta.

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Sin embargo, durante el día siguiente comenzó a presentar complicaciones. En horas de la tarde del viernes 7 de agosto, sus familiares decidieron trasladarla hasta la Clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla, debido a que manifestaba un fuerte dolor de cabeza y mareos prolongados.

Según el reporte conocido, al llegar al centro asistencial la mujer se desplomó. El personal médico intentó reanimarla y realizó las maniobras correspondientes, pero no fue posible recuperar sus signos vitales.

El fallecimiento fue reportado a las autoridades y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, asumió las diligencias.

El caso genera especial atención debido a que ocurre pocos días después del fallecimiento de Sara Milena Echeverría Alcendra, de 31 años, quien murió el pasado 22 de julio mientras era sometida a una cirugía estética en una clínica del norte de Barranquilla. En ese caso también se adelantan investigaciones para establecer las circunstancias del deceso.