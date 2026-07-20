Controlan por completo el segundo incendio forestal en el Parque Isla Salamanca

Imagen panoramica del incendio en Isla Salamanca. Foto: cortesía Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Las autoridades lograron extinguir por completo el segundo incendio forestal registrado en el Parque Isla Salamanca, luego de un amplio operativo en el que participaron diferentes organismos de socorro y entidades del orden nacional y regional.

Tras un sobrevuelo de verificación realizado este lunes, se confirmó que ya no existen puntos calientes en la zona afectada.

La comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Margarita Velásquez, explicó que la emergencia fue atendida de inmediato luego de que habitantes del sector alertaran sobre la reactivación de dos focos de incendio.

Ante la situación, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) y, con apoyo de la Armada Nacional, los equipos de emergencia fueron trasladados hasta el área para iniciar las labores de control.

Aunque la emergencia fue superada, las autoridades mantendrán vigilancia permanente en el Parque Isla Salamanca.

Brigadas de Parques Nacionales ingresarán nuevamente al área para realizar recorridos de inspección, verificar que no reaparezcan focos de calor y retirar los residuos dejados durante las labores de extinción.