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22 jul 2026 Actualizado 01:47

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Madre de la menor asesinada en Polonuevo pide que no haya impunidad por el crimen de su hija

Autoridades siguen investigando para dar con la captura de los responsables de este crimen.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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En medio de lágrimas, la madre de la menor de tres años asesinada en Polonuevo pide que el crimen de su hija no quede en impunidad.

A las afueras de las instalaciones de Medicina Legal, Aliana Valentina Duque, madre de la menor de tres años, indicó que la niña fue baleada cuando estaba jugando con su abuela.

Mencionó que, al momento de ingresar a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, la menor llegó sin signos vitales.

Mensajes amenazantes

Por otro lado, sostuvo que su suegra estuvo recibiendo amenazas vía Whatsapp en donde le exigían una suma de dinero.

Por otro lado, confirmó la información entregada por el secretario del Interior, José Antonio Luque, en 6AMW de Caracol Radio, de la captura de su esposo tras un allanamiento el pasado 10 de junio.

El funcionario sostuvo que la captura de esta persona se dio por extorsión y que la muerte de la menor sería por retaliación

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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