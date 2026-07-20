Barranquilla refuerza acciones para identificar responsables de incendios en la Isla Salamanca

Funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla con la comunidad de Isla Salamanca. Foto: cortesía Distrito.

Ante un nuevo foco de incendio en el Parque Isla Salamanca que viene afectando la calidad del aire y la calidad de vida de los barranquilleros, la Alcaldía de Barranquilla instaló nuevamente un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para coordinar las acciones de respuesta y seguimiento a esta emergencia ambiental.

Como parte de las decisiones adoptadas en el PMU, la Armada Nacional inició patrullajes permanentes sobre el río Magdalena con el propósito de identificar a las personas que estarían provocando de manera intencional los incendios forestales en la zona.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla, Fernando Fiorillo Zapata, informó además que, en coordinación con la Policía, se pondrán en marcha operativos especiales en los alrededores del Parque, utilizando drones y equipos de visión nocturna para detectar y judicializar a quienes sean sorprendidos ocasionando estas quemas.

“Vamos a fortalecer todas las capacidades institucionales para identificar y poner a disposición de las autoridades competentes a quienes están atentando contra este ecosistema y afectando directamente la salud de cientos de miles de ciudadanos”, señaló Fiorillo Zapata.

El funcionario también hizo un llamado a la Gobernación del Magdalena, a la Alcaldía de Sitio Nuevo y a Parques Nacionales Naturales para que adopten medidas más contundentes frente a una problemática que, según indicó, se ha repetido durante años sin una solución definitiva.

“Si Parques Nacionales o la Gobernación del Magdalena no pueden controlar lo que está sucediendo en la Isla Salamanca, entonces es hora de que evalúen la posibilidad de entregar el manejo de esa área protegida a una entidad o a un ente territorial que sí tenga la capacidad de garantizar su protección”, manifestó.

La reactivación del fuego , que ha sido controlado en un 40%, ocurre luego del incendio de gran magnitud que afectó cerca de 30 hectáreas recientemente en el Parque y que obligó a desplegar un amplio operativo con bomberos, brigadas forestales y otras entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo.