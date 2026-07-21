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21 jul 2026 Actualizado 22:39

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Barranquilla

Trabajos eléctricos dejarán cortes de energía en Puerto Colombia y Piojó este miércoles 22 de julio

Las interrupciones serán por trabajos de mantenimiento y reposición de infraestructura eléctrica.

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)
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La empresa encargada del servicio de energía realizará este miércoles 22 de julio trabajos de mantenimiento y reposición de infraestructura eléctrica en varios sectores del Atlántico, lo que generará interrupciones programadas del servicio en zonas de Puerto Colombia y Piojó.

En el barrio Vistamar, en Puerto Colombia, las labores se desarrollarán en el sector de la carrera 2 sur con calle 5, entre las 8:04 de la mañana y las 5:55 de la tarde. Durante este periodo se adelantarán trabajos para mejorar las condiciones de la red eléctrica.

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Asimismo, se ejecutarán maniobras operativas en los sectores de La Playa, Villa del Mar, Adelita de Char, Villa Norte y la Estación de Bomberos de Mallorquín, vía a La Playa. Estas actividades están programadas en los horarios de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 1:30 p.m.

La empresa informó que, por condiciones propias de la operación, podrían presentarse interrupciones adicionales entre las 7:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde en los sectores mencionados, mientras avanzan los trabajos técnicos.

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De otro lado, se realizará la reposición de un poste entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro de energía en la vía de La Cordialidad hacia Molinero, Casa Mayor, Hibácharo y Piojó. Las labores buscan garantizar mayor confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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