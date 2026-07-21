Trabajos eléctricos dejarán cortes de energía en Puerto Colombia y Piojó este miércoles 22 de julio

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

La empresa encargada del servicio de energía realizará este miércoles 22 de julio trabajos de mantenimiento y reposición de infraestructura eléctrica en varios sectores del Atlántico, lo que generará interrupciones programadas del servicio en zonas de Puerto Colombia y Piojó.

En el barrio Vistamar, en Puerto Colombia, las labores se desarrollarán en el sector de la carrera 2 sur con calle 5, entre las 8:04 de la mañana y las 5:55 de la tarde. Durante este periodo se adelantarán trabajos para mejorar las condiciones de la red eléctrica.

Asimismo, se ejecutarán maniobras operativas en los sectores de La Playa, Villa del Mar, Adelita de Char, Villa Norte y la Estación de Bomberos de Mallorquín, vía a La Playa. Estas actividades están programadas en los horarios de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 1:30 p.m.

La empresa informó que, por condiciones propias de la operación, podrían presentarse interrupciones adicionales entre las 7:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde en los sectores mencionados, mientras avanzan los trabajos técnicos.

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De otro lado, se realizará la reposición de un poste entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro de energía en la vía de La Cordialidad hacia Molinero, Casa Mayor, Hibácharo y Piojó. Las labores buscan garantizar mayor confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio.