Corredor Cartagena-Barranquilla pasa a Invías: estos son los desafíos que vienen

Desde este 22 de julio, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumirá oficialmente la administración, operación y mantenimiento del corredor vial Cartagena-Barranquilla, luego de finalizar el contrato de concesión del proyecto IP Autopistas del Caribe.

Con este cambio, la infraestructura, las estaciones de peaje y los servicios asociados pasarán a estar bajo la responsabilidad de la entidad nacional, mientras avanza el proceso de liquidación del contrato de concesión.

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El corredor, considerado uno de los más importantes para la movilidad y el transporte de carga en la región Caribe, representa una vía estratégica para la conexión entre los departamentos de Atlántico y Bolívar, además de facilitar el transporte de mercancías hacia los principales puertos del norte del país.

¿Cuáles son los retos?

Entre las principales responsabilidades del Invías estará la conservación de cerca de 249 kilómetros de vía, el mantenimiento de puentes, la atención de emergencias, la señalización, la seguridad vial y la continuidad de los servicios para garantizar el tránsito de miles de vehículos particulares y de carga que diariamente se movilizan entre Cartagena y Barranquilla.

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Otro de los desafíos será la administración de las estaciones de peaje ubicadas en Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa. La entidad deberá garantizar que el recaudo y la operación continúen sin interrupciones durante la transición, por lo que las autoridades han señalado que los peajes seguirán funcionando con normalidad y que los usuarios no encontrarán cambios inmediatos en el servicio.

Transición y futuro del corredor

Desde el Ministerio de Transporte se ha indicado que el objetivo principal es asegurar la continuidad de la operación de una vía estratégica para la economía del Caribe colombiano, manteniendo los estándares de servicio y conservación de la infraestructura. La cartera también ha reiterado que se busca una transición ordenada entre la concesión saliente y el Invías, evitando afectaciones para transportadores, viajeros y comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto.

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La operación estatal marcará además un cambio importante frente a algunos componentes previstos en la concesión. Con el cierre del contrato queda sin efecto la construcción del proyectado peaje de Arroyo de Piedra, una iniciativa que había generado debate entre comunidades y sectores del transporte de la región.

Mientras se consolida el nuevo esquema de operación, el Invías deberá demostrar capacidad para asumir de manera directa la gestión de la vía, garantizar la atención permanente a los usuarios y preservar las condiciones de servicio de un corredor fundamental para el comercio, el turismo y el transporte de carga en la región Caribe.