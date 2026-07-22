Liga Colombiana: equipos exigen un cambio en la distribución de ingresos en los derechos de TV

América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas han emitido un comunicado en el que exigen un cambio inmediato en la distribución de los ingresos que generan los derechos de televisión.

Lo anterior debido a que el modelo actual, que por cierto vence en diciembre de este año, distribuye esos ingresos en partes iguales. Es decir, lo que perciben grandes como América, Millonarios o Nacional es exactamente igual a lo que reciben clubes de segunda división.

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El llamado G8 indica que este tipo de prácticas no tienen en cuenta “el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas”, lo cual afecta directamente, según se explica, el “espectaculo deportivo”.

“No se trata de beneficiar a unos pocos clubes, sino de fortalecer un campeonato que genere mayores oportunidades para todos”, se anuncia en el comunicado. A raíz de lo anterior, el grupo de ocho equipos reveló que hasta que no haya un concenso en la nueva distribución de los derechos, “los firmantes no cederemos nuestrods derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato”.

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Comunicado completo del G8

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Respuesta inmediata de la Dimayor

Minutos después de darse a conocer el comunicado, la DIMAYOR convocó una reunión extraordinaria de Asamblea General de Clubes para el miércoles 29 de julio, todo esto con el objetivo tratar el tema de los derechos de televisión.

En ella se tratarán los siguientes temas:

Estado actual de las negociaciones con Starts Sports Group Limited

Presentación del estado actual de la Invitación a presentar ofertas sobre Derechos Audiovisuales y Digitales de las competiciones de la DIMAYOR

Apertura espacio para explorar métodos de dsitribución de ingresos por Derechos de Televisión entre los Clubes Afiliados de la DIMAYOR

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