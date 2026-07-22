Copa Colombia 2026: resultados y goles de los partidos de ida de la fase 1B

América de Cali enfrentó a Real Cartagena por la Copa Colombia / América

Comenzó oficialmente el fútbol colombiano en el segundo semestre del 2026. Con la mayoria de partidos de ida de la fase 1B de la Copa Colombia se le dio inicio este martes a un nuevo periodo de fútbol en el país, que continuará el próximo fin de semana con la primera fecha de la Liga colombiana y del Torneo de Ascenso.

La Copa Colombia disputó la fase 1A entre los que no clasificaron a cuadrangulares en la primera división y la segunda división del primer semestre. Los ocho clasificados ya esperan en octavos de final por sus rivales, que disputan la instancia 1B con miras a seguir avanzando en la competición.

Nacional 2-0 Tigres

El conjunto Verdolaga inició con triunfo la era de Lucas González. El cuadro antioqueño se impuso gracias a las anotaciones de Juan Manuel Zapata (39′) y Yeicar Perlaza (45+3′).

Internacional Bogotá 1-0 Internacional FC

El conjunto bogotano venció por la mínima diferencia al cuadro de Palmira, con un gol de Larry Vásquez al minuto 74′.

Tolima 2-1 Quindío

En el debut del técnico Sebastián Oliveros, los hinchas del Pijao iniciaron con susto. Fue el cuadro de Armenia el que se fue arriba en el marcador apenas en 21 minutos con gol de Esteban Ocampo, pero lo dio vuelta el equipo de Ibagué con goles de Jader Valencia (72′) y Ever Valencia (82′).

Pasto 0-1 Bogotá

La gran sorpresa del día la dio el equipo bogotano, que se impuso por la mínima diferencia contra Pasto mediante un gol de Velasco al minuto 84′.

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Once Caldas 3-0 Envigado

El resultado más amplio lo logró el equipo de Manizales, que goleó a Envigado en Palogrande. Marcaron Jaime Alvarado, Jefry Zapata y Juan Felipe Castaño.

América 2-1 Real Cartagena

El Diablo Rojo se impuso con ventaja mínima y tras haberse quedado con un hombre menos al minuto 59 por la expulsión de Luis Quiñónes en su debut. Rafael Carrascal (29′) y Yeison Guzmán (54′) anotaron para los vallecaucanos, mientras que Mauro Manotas puso el descuento al 71′ para los cartageneros.

Junior vs. Barranquilla

Este juego se disputará el miércoles 22 de julio desde las 7:30 p.m.

Santa Fe vs. Unión Magdalena

Tanto el partido de ida, como el de vuelta, se encuentran aplazados debido al compromiso internacional que tiene el equipo Cardenal ante Caracas por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo serán los partidos de vuelta?

Martes 28 de julio

- Quindío vs. Tolima

- Bogotá vs. Pasto

- Tigres vs. Nacional

Miércoles 29 de julio

- Barranquilla vs. Junior

- Internacional FC vs. Internacional Bogotá

- Real Cartagena vs. América de Cali

Jueves 30 de julio

- Envigado vs. Once Caldas