Molestia en Dimayor: la razón por la que se aplazó Chicó vs. Nacional por fecha 1 de Liga colombiana

No ha empezado la Liga colombiana y ya tenemos el primer partido aplazado del campeonato. El inicio del certamen tendrá lugar este viernes 24 de julio, pero la Dimayor ya se vio forzada a tener que aplazar el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional.

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Este juego tenía programación desde enero, ante la elaboración del calendario de todo el año, para el próximo sábado 25 de julio desde las 4:00 p.m. en el Estadio La Independencia de Tunja. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor se tendrá que disputar en otra fecha.

Molestia en Dimayor por aplazamiento del partido Chicó vs. Nacional

La Dimayor anunció este miércoles en horas de la tarde que el juego tuvo que ser aplazado, aunque mostraron su inconformidad en un comunicado debido a que fueron avisados sobre el tiempo de la imposibilidad de llevar a cabo el encuentro por la Comisión Local de Fútbol de Tunja.

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“Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro. Recordamos que DIMAYOR definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay 2026 desde el mes de enero. Adicionalmente, ratificó el día y hora de este partido desde el pasado 24 de junio del presente año”, se lee en el comunicado inicialmente.

“A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó, Atlético Nacional, DIMAYOR y en especial la ciudad de Tunja que deja de percibir una activación económica importante”, agregaron al respecto.

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Y es que la ciudad de Tunja no puede garantizar la seguridad necesaria para el partido por la fecha 1 de la Liga colombiana ya que se disputará la etapa reina de la Vuelta de la Juventud. Si bien la fracción no será únicamente en la capital boyacense, el recorrido marca el paso de los ciclistas por la variante de la ciudad.

Reprogramación del partido

Ante esta situación, el Comité de Competencias de la Dimayor deberá buscar una nueva fecha para la disputa de este encuentro.

Así las cosas, Nacional volverá a jugar el próximo martes 28 de julio contra Tigres por la vuelta de la fase 1B de la Copa Colombia, luego del 2-0 en Medellín. Chicó, por su parte, deberá esperar hasta el domingo 2 de agosto para estrenarse por liga en su visita al América de Cali.

“Lamentamos profundamente lo que este aplazamiento pueda causar en terceros como equipos, aficionados, medios de comunicación y diferentes partes interesadas. Como explicamos, son situaciones ajenas a la DIMAYOR”, concluyó el comunicado de la entidad.