Se reanuda la Liga Colombiana: Dimayor confirmó la programación de los partidos de la fecha 5
La Dimayor anunció cómo se jugará la fecha 5 de la Liga Colombiana y los cambios en la programación.
Luego de que la Dimayor anunciara la cancelación de los partidos de todos los torneos del fútbol colombiano debido al terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la entidad anunció este martes la reanudación tanto de la Liga como de la Copa Betplay.
La entidad anunció que tanto Liga como Copa volverán a competencia este viernes 14 de agosto; sin embargo, afirman que, teniendo en cuenta las condiciones de Pereira, Manizales y Cali, ciudades más afectadas por el terremoto, no se programarán partidos de la fecha cinco en ninguna de estas sedes.
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Programación fecha 5 Liga Colombiana
A través de su página web, la Dimayor publicó la nueva programación para la fecha 5 y aseguró que: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR informa a los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y medios de comunicación que, debido a la decisión de aplazar los partidos de esta semana como resultado de la emergencia que actualmente vive el país y atendiendo a las circunstancias de fuerza mayor que se presentan, se ha determinado realizar modificaciones en la programación de las próximas fechas de nuestros campeonatos”.
Viernes 14 de agosto
- Llaneros vs. Deportes Tolima: 6:00 p.m. - Estadio Bello Horizonte.
Sábado 15 de agosto
- Atlético Nacional vs. Santa Fe: 6:05 p.m. - Atanasio Girardot
- Boyacá Chicó vs. Junior: 8:10 p.m. - La Independencia.
- Cúcuta vs. Águilas: 8:10 p.m. - General Santander
Domingo 16 de agosto
- Internacional de Bogotá vs. Medellín: 4:05 p.m. - Estadio de Techo
Lunes 17 de agosto
- Bucaramanga vs. Pasto: 4:05 p.m. - Américo Montanini
- Millonarios vs. Deportivo Cali: 6:10 p.m. El Campín.
Partidos por definir
- Once Caldas vs. Alianza
- Deportivo Pereira vs. Jaguares
- América de Cali vs. Fortaleza.
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Programación Copa Colombia
Así quedaron los partidos de ida por los octavos de final de la Copa Betplay, que también iniciarán el viernes 14 de agosto.
Viernes 14 de agosto
- Millonarios vs. Barranquilla: 8:10 p.m. - El Campín.
Martes 18 de agosto
- Alianza vs. Once Caldas: 7:00 p.m. - Armando Maestre
Miércoles 19 de agosto
- Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca: 6:00 p.m. - Metropolitano de Techo
Jueves 20 de agosto.
- Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto: 8:00 p.m. - Atanasio Girardot
Partidos por definir
- Llaneros vs. Deportes Quindío
- Deportivo Pereira vs. América
- Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
- Fortaleza vs. Unión Magdalena/Santa Fe.
Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...