Se reanuda la Liga Colombiana: Dimayor confirmó la programación de los partidos de la fecha 5

Luego de que la Dimayor anunciara la cancelación de los partidos de todos los torneos del fútbol colombiano debido al terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la entidad anunció este martes la reanudación tanto de la Liga como de la Copa Betplay.

La entidad anunció que tanto Liga como Copa volverán a competencia este viernes 14 de agosto; sin embargo, afirman que, teniendo en cuenta las condiciones de Pereira, Manizales y Cali, ciudades más afectadas por el terremoto, no se programarán partidos de la fecha cinco en ninguna de estas sedes.

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Programación fecha 5 Liga Colombiana

A través de su página web, la Dimayor publicó la nueva programación para la fecha 5 y aseguró que: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR informa a los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y medios de comunicación que, debido a la decisión de aplazar los partidos de esta semana como resultado de la emergencia que actualmente vive el país y atendiendo a las circunstancias de fuerza mayor que se presentan, se ha determinado realizar modificaciones en la programación de las próximas fechas de nuestros campeonatos”.

Viernes 14 de agosto

Llaneros vs. Deportes Tolima: 6:00 p.m. - Estadio Bello Horizonte.

Sábado 15 de agosto

Atlético Nacional vs. Santa Fe: 6:05 p.m. - Atanasio Girardot

6:05 p.m. - Atanasio Girardot Boyacá Chicó vs. Junior: 8:10 p.m. - La Independencia.

8:10 p.m. - La Independencia. Cúcuta vs. Águilas: 8:10 p.m. - General Santander

Domingo 16 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Medellín: 4:05 p.m. - Estadio de Techo

Lunes 17 de agosto

Bucaramanga vs. Pasto: 4:05 p.m. - Américo Montanini

4:05 p.m. - Américo Montanini Millonarios vs. Deportivo Cali: 6:10 p.m. El Campín.

Partidos por definir

Once Caldas vs. Alianza

Deportivo Pereira vs. Jaguares

América de Cali vs. Fortaleza.

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Programación Copa Colombia

Así quedaron los partidos de ida por los octavos de final de la Copa Betplay, que también iniciarán el viernes 14 de agosto.

Viernes 14 de agosto

Millonarios vs. Barranquilla: 8:10 p.m. - El Campín.

Martes 18 de agosto

Alianza vs. Once Caldas: 7:00 p.m. - Armando Maestre

Miércoles 19 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca: 6:00 p.m. - Metropolitano de Techo

Jueves 20 de agosto.

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto: 8:00 p.m. - Atanasio Girardot

Partidos por definir